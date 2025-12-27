Videos de Noticias La semana en video: Cobros a patrocinadores de inmigrantes y el rescate de decenas de niños víctimas de tráfico humano Estas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en Univision Noticias.

El gobierno federal está alertando a los patrocinadores de inmigrantes que utilizan Medicaid y otros servicios sociales que deberán pagar al gobierno por estos gastos de sus patrocinados.

Esto, y el rescate en Florida de 43 niños desaparecidos expuestos al tráfico humano y explotación sexual fueron algunos de los temas que más interés despertaron en nuestra audiencia.

Estas historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. ¿Por qué el gobierno de Trump está enviando cartas de cobro a patrocinadores de inmigrantes?

El subsecretario de Salud y Servicios Humanos, Jim O'Neill, dijo que "el Departamento de Salud y Servicios Humanos está alertando a los patrocinadores de inmigrantes que utilizan Medicaid y otros servicios sociales que deberán pagar al gobierno por estos gastos de sus patrocinados". El abogado de inmigración Luis Victoria aclara dudas sobre este tema.

2. Rescatan en Florida a 43 niños desaparecidos: eran expuestos al tráfico humano y explotación sexual

Una operación de agencias federales y policías locales llevó a la liberación de 43 menores, posibles víctimas de trata de personas, y al arresto de nueve personas sospechosas de cometer delitos.

3. Tiene más de 40 años en EEUU y después de una audiencia de residencia permanente fue detenida

Mariana Flores fue arrestada tras presentarse a una audiencia con Inmigración en San Diego, California. La mujer pasó nueve días en instalaciones de ICE, donde vivió maltratos y asegura que le negaron ayuda para obtener sus medicamentos. Flores es sobreviviente de cáncer.

4. ¿Eres extranjero y planeas viajar? Endurecen controles biométricos para entrar y salir de EEUU

Desde este viernes 26 de diciembre se comenzaron a implementar controles biométricos más estrictos para extranjeros que entren o salgan de Estados Unidos. La medida busca reforzar la seguridad en aeropuertos, puertos marítimos y en todas las fronteras terrestres. Te explicamos a quiénes impacta y cuáles son los cambios que debes tener en cuenta.

5. Operativo de ICE en California deja más de un centenar de camioneros indocumentados detenidos

Autoridades de Inmigración realizaron un amplio operativo en carreteras de California que terminó con la detención de más de un centenar de conductores de camiones indocumentados. La operación fue liderada por ICE tras incidentes mortales previos en los que estuvieron involucrados conductores sin estatus migratorio legal.

6. Premio mayor del Powerball de $1,817 millones: te contamos dónde se vendió el billete ganador

El ganador del multimillonario sorteo podrá elegir entre el pago total del acumulado dividido en 30 abonos anuales o un pago único de 834.9 millones de dólares, antes de impuestos. Los números ganadores fueron 4-25-31-52-59 y el Powerball número 19.