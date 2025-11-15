La semana en video: indemnización millonaria para inmigrantes y operativos de ICE en Houston con decenas de detenidos

Video Grupo de inmigrantes será indemnizado con $112 millones tras ser retenidos ilegalmente en cárceles

El escándalo en el certamen de Miss Universo que se lleva a cabo en Tailandia y el impacto en los aeropuertos de la falta de personal provocada por el cierre del gobierno federal son algunos de los temas que más interés despertaron en nuestra audiencia en los pasados siete días.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. Grupo de inmigrantes será indemnizado con $112 millones tras ser retenidos ilegalmente en cárceles

Un jurado declaró al condado de Suffolk, en Nueva York, responsable de violar los derechos de 674 inmigrantes, que fueron detenidos ilegalmente por petición de autoridades federales. Los inmigrantes presentaron una demanda en 2017, argumentando que la Oficina del Aguacil los mantuvo retenidos en la cárcel, incluso después de pagar sus fianzas, con el objetivo de que agentes migratorios los arrestaran.

2. Operativo de ICE en Houston deja más de 50 detenidos: agentes lanzaron gas pimienta a un ciudadano

Un megaoperativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Houston dejó más de 50 personas detenidas, entre ellas adultos con necesidades especiales. Durante el operativo, agentes usaron gas pimienta contra un ciudadano estadounidense que grabó el momento en video.

3. ¿Qué es la enfermedad de manos, pies y boca? Los casos aumentan en EEUU y te explicamos los síntomas

Hay alarma en escuelas y guarderías por el aumento de casos de la enfermedad de manos, pies y boca, una infección viral altamente contagiosa que provoca fiebre, dolor de garganta, erupciones con ampollas en la piel y en zona bucal. Los brotes se han concentrado en estados como Virginia, Tennessee, Maryland, Virginia Occidental y Wisconsin, entre otros. La doctora Juanita Mora explica qué puedes hacer para proteger a tus hijos.

4. ¿Puede ICE arrestar y deportar a un ciudadano estadounidense?: respondemos tus preguntas de inmigración

Jorge Cancino, editor principal de inmigración, y Giedre Stasiuanite, abogada de inmigración, responden tus dudas enviadas durante la semana al correo lavoz@televisaunivision.com.

5. Entrevista exclusiva a Zohran Mamdani: el alcalde electo de NY promete que NYPD "no asistirá a ICE"

En entrevista exclusiva con Univision 41 desde Puerto Rico, el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, reafirmó que mantendrá la política de impedir que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) asista a agentes de ICE. "ICE es una agencia a la que le importa poco la gente que debería servir", señaló Mamdani. Además, dijo que buscará dialogar con el presidente Trump sobre los recortes al SNAP y la situación de los inmigrantes venezolanos en la ciudad.

6. Esta es la telaraña más grande jamás encontrada con decenas de miles de arácnidos

Un grupo de investigadores de la Universidad Húngara Sapientia de Transilvania encontró una telaraña gigantesca con una extensión de unos 106 metros cuadrados. Se cree que es la más grande que se haya descubierto.