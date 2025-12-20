Videos de Noticias La semana en video: Cómo viajar evitando problemas migratorios y un autobús cae al vacío en Colombia Estas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en Univision Noticias.

Video ¿Planeas viajar fuera de EEUU? Esto es lo que debes saber para evitar problemas con Inmigración

Abogados y activistas alertan a la comunidad inmigrante para que tenga mucha precaución y siga una serie de recomendaciones, en caso de querer viajar fuera de EEUU durante la época navideña.

Esto y la tragedia en Colombia de un autobús lleno de estudiantes que cayó al vacío fueron algunos de los temas que más interés despertaron en nuestra audiencia.

Estas historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. ¿Planeas viajar fuera de EEUU? Lo que debes saber para evitar problemas

Recomendaciones, en caso de querer viajar fuera de EEUU durante la época navideña. "Los oficiales de Inmigración no están dejando pasar nada", advierte el abogado Carlos García. Acá te contamos algunas de las precauciones que debes tener en cuenta.

2. Tragedia en Colombia: autobús lleno de estudiantes cae al vacío

El trágico accidente ocurrió durante el viaje de un grupo de jóvenes del Liceo Antioqueño de Bello que regresaba a Medellín tras celebrar su graduación en las playas de Tolú. Reportes indican que entre las víctimas mortales hay 16 estudiantes y el conductor del autobús, mientras que otras 20 personas resultaron heridas, de las cuales tres tienen pronóstico reservado.

Video Tragedia en Colombia: autobús lleno de estudiantes cae al vacío; reportan al menos 17 muertos

3. Dramáticas imágenes del atentado en Bondi Beach: un “héroe” y caos en medio de los disparos

Un ataque armado durante una celebración de Janucá en la playa Bondi, en Sídney, dejó al menos 15 personas muertas y decenas de heridos. Las autoridades australianas calificaron el hecho como un “acto terrorista”.

Video Dramáticas imágenes del atentado en Bondi Beach: un “héroe” que tumbó a un atacante y caos en medio de los disparos

4. Desmantelan banda acusada de robar más de 120 tiendas Home Depot en 9 estados de EEUU

Autoridades de Nueva York desmantelaron una banda señalada de cometer al menos 319 robos en 128 tiendas Home Depot en nueve estados. Al parecer, hurtaban la mercancía para venderla en el mercado negro. Se les acusa de robar $2.2 millones en productos. De ser hallados culpables, algunos podrían enfrentar una condena de hasta 25 años en prisión.

Video Desmantelan una banda acusada de robar más de 120 tiendas Home Depot en nueve estados de EEUU

5. “Nos estamos desplomando”: revelan audios del accidente aéreo que dejó 10 muertos en México

Las autoridades investigan las causas de la caída de un avión cerca del aeropuerto de Toluca, México, y confirmaron la muerte del piloto, el copiloto y los ocho pasajeros, tres de ellos niños. Tras el mortal accidente se difundieron los audios de la última comunicación con la torre de control.

Video “Nos estamos desplomando”: revelan audios del accidente aéreo que dejó 10 muertos en México

6. Agentes de ICE intentaron detener a dos trabajadores, pero ellos se negaron a bajar de un tejado

Dos trabajadores de la construcción fueron abordados por agentes federales que intentaban detenerlos; sin embargo, como no mostraron una orden de detención, los hombres se negaron a bajar hasta que los agentes se retiraron.