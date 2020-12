Donald Trump es nombrado "perdedor del año" por la prestigiosa revista alemana 'Der Spiegel'

"Nada es normal bajo Trump", añade la columna. “Se niega a admitir la derrota. En cambio, habla de fraude electoral masivo, aunque no hay evidencia de ello. Todo esto no es sorprendente. La presidencia de Trump termina como comenzó. Sin decencia y sin dignidad".



No es secreto que el presidente Trump no es muy popular en Alemania. Una encuesta del Pew Research Center del mes de enero mostraba que aproximadamente 3 de cada 4 alemanes no tenía confianza en el presidente estadounidense, una opinión compartida por los ciudadanos de otros países europeos como Francia, Suecia, España o Países Bajos.