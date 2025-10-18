La semana en video: la caída de un senador en el Capitolio y el ataque racista contra una joven en un gimnasio

Video Militar de EEUU es arrestado por la Patrulla Fronteriza acusado de transportar a un indocumentado

Las imágenes de la enorme devastación en Gaza poco después de cumplirse dos años del inicio de la guerra entre Israel y Hamas fueron algunas de las noticias más impactantes de los pasados siete días.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. Más de 67,000 muertos y el 92% de los hogares destruidos: la magnitud de dos años de guerra en Gaza

La guerra entre Israel y Hamas ha destruido el 92% de los hogares en Gaza, cuya reconstrucción podría tomar cuatro décadas. A lo largo de estos dos años, al menos 67,600 palestinos y más de 1,600 israelíes han muerto, según datos del Ministerio de Salud de Gaza y las Fuerzas de Defensa de Israel. En este video, hacemos un resumen de esta devastadora guerra.

2. Sicarios, tiroteos y poder: la violenta guerra de la Mafia Armenia en las calles de Los Ángeles

Una violenta disputa territorial entre dos capos de la Mafia Armenia que operan en Los Ángeles, California, ha cobrado una nueva dimensión con la participación de pandilleros hispanos a los que contrataron como sicarios, de acuerdo con documentos judiciales. Te contamos lo que se sabe de este grupo.

3. Abogado de jefe del Tren de Aragua ofrece dar información del régimen de Venezuela, incluido Maduro

El abogado de alias 'Larry Changa', segundo al mando del Tren de Aragua y preso en Colombia, aseguró que están dispuestos a dar información de los supuestos vínculos con altos funcionarios del régimen de Venezuela, incluidos Nicolás Maduro, Vladimir Padrino y Diosdado Cabello para participar de la 'Paz Total' del gobierno de Gustavo Petro. La defensa afirma que ya hubo un contacto previo con autoridades de EEUU.

4. El momento en que Mitch McConnell se desploma en el Capitolio cuando era cuestionado sobre ICE

En video quedó registrado el momento en que el senador republicano Mitch McConnell, de 83 años, se desplomó en un pasillo del Capitolio mientras dos personas lo cuestionaban sobre las acciones de ICE. Aunque se mostró desorientado, logró levantarse con ayuda de sus acompañantes. Este fue el momento.

5. Joven hispana es víctima de un ataque racista en un gimnasio y la agresión queda captada en video

En Nueva Jersey, una joven hispana fue objeto de gritos e insultos por parte de una mujer que le exigía irse de EEUU y regresar a su país. La víctima grabó todo en video. La agresora además le arrojó agua en la cara. Mira el momento.

6. Cómo quedan los precios de las entradas de Disney en Florida y California (y a qué se debe el alza)

Disney anunció nuevas tarifas para sus parques de Florida y California. Los aumentos dependerán de las fechas: los precios de la entrada de un solo día para las temporadas más concurridas podrían costar hasta $224. En este video tienes los detalles.