La semana en video: la humillación a la concursante mexicana de Miss Universo y "la palabra del año" '6-7'

Video ICE arresta a una mujer y la separa de su hija, pero la agencia dice que la buscaba por un ataque

El escándalo en el certamen de Miss Universo que se lleva a cabo en Tailandia y el impacto en los aeropuertos de la falta de personal provocada por el cierre del gobierno federal son algunos de los temas que más interés despertaron en nuestra audiencia en los pasados siete días.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. "No te di permiso para hablar": la humillación a Miss México 2025 en Tailandia

Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand Internacional, recriminó a Fátima Bosch, ganadora de Miss México 2025, por no subir contenido en sus redes sociales de Tailandia, país sede de Miss Universo este año. Cuando ella trató de explicar su decisión, él la mandó callar en repetidas ocasiones y acabó llamando a seguridad. Ella abandonó el evento y varias otras competidoras hicieron lo mismo como muestra de apoyo en un momento que fue transmitido en vivo y pronto se hizo viral.

Video “No te di permiso para hablar”: así humillaron a Miss México 2025 en Tailandia

2. ¿Qué significa '6-7', la "palabra del año" que se volvió popular entre los jóvenes?

Dictionary.com eligió '6-7' como la "palabra del año". Se trata de una expresión comúnmente usada por niños y jóvenes en redes sociales como TikTok, Snapchat, Instagram y X. En este video, te explicamos cuál es su origen y significado.

Video ¿Qué significa '6-7', la "palabra del año" que se volvió popular entre los jóvenes? Te explicamos

3. ¿Cómo se sienten los hispanos en EEUU con la gestión de Trump? Esto revela una encuesta

Clarissa Martínez de Castro, vicepresidenta de la iniciativa Voto Latino de UnidosUS, explica en este video la encuesta realizada a hispanos en Estados Unidos y las preocupaciones de los votantes latinos, así como qué tanto aprueban la gestión del presidente Donald Trump.

Video ¿Cómo se sienten los hispanos en EEUU con la gestión de Trump? Esto revela una encuesta

4. Reducción del tráfico aéreo por el cierre de gobierno: esto recomiendan las aerolíneas

Debido al cierre del gobierno federal, la FAA anunció una importante reducción del tráfico aéreo por falta de personal. Los vuelos domésticos serían los más afectados y algunas aerolíneas ya dan recomendaciones a los viajeros.

Video Reducción del tráfico aéreo: estos aeropuertos se verían afectados y esto recomiendan las aerolíneas

5. Cubano que apoyaba a Trump es deportado a una cárcel en África: su hija exige explicaciones

Roberto Mosquera, un inmigrante cubano que llegó a EEUU siendo niño y que mostraba su apoyo a Trump en redes sociales, fue deportado a una cárcel en Esuatini, África. Su hija asegura que las acusaciones en su contra son falsas y denuncia que lleva más de un mes sin saber de él. Las autoridades de ese país africano confirmaron que el hispano está en huelga de hambre.

Video Cubano que apoyaba a Trump es deportado a una cárcel en África: su hija exige explicaciones

6. Agente migratorio golpea en la cabeza a hombre al que ya tenía sometido

Agentes migratorios arrestaron a tres personas después de que el vehículo en el que viajaban chocó contra una camioneta de la Patrulla Fronteriza en Evanston, Chicago. Un grupo de personas se acercó y la situación escaló rápidamente, como se puede ver en este video.