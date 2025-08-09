La semana en video: los nuevos requisitos para la 'green card' por matrimonio y el niño viral tras criticar a Trump

Video Endurecen el proceso para obtener la residencia a través del matrimonio

El momento en que, frente a las cámaras, un agente cuestionó sobre su ciudadanía a un periodista de Univision durante una redada migratoria es una de las imágenes que más interés despertó entre nuestra audiencia. También un niño que se volvió viral por sus videos criticando a Donald Trump en redes sociales.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. Pareja se 'autodeporta' y en la frontera les quitan su auto y $5,000

Un matrimonio y sus dos hijos de 5 y 8 años vivieron una pesadilla tras ‘autodeportarse’. Esta familia mexicana estuvo más de un año en EEUU, pero debido a las políticas de Donald Trump decidieron volver a su natal, Michoacán. Cruzaron la frontera en su camioneta y con $5,000 para iniciar de nuevo, pero denuncian que todo cambió cuando las autoridades les decomisaron el auto y el dinero.

2. Estos son los nuevos requisitos para obtener la 'green card' por matrimonio

Desde el pasado 1 de agosto, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) puso en vigor nuevas normas para obtener la 'green card' o tarjeta de residente permanente por matrimonio. En este video, un abogado experto en inmigración te explica cuáles son esos requisitos.

3. El niño que se volvió viral tras criticar a Trump en redes: "No toleraré las calumnias contra México"

Tristan Ryan Perkins tiene 13 años y más de 96,000 seguidores en redes sociales, donde comparte videos en los que cuestiona las políticas de Trump. El adolescente ha manifestado su descontento por el trato a los inmigrantes, los aranceles y la forma como se han manejado las relaciones con México.

4. "¿Es ciudadano?": un periodista de Univision es cuestionado por agentes mientras grababa una redada en Los Ángeles

El periodista Salvador Durán estaba grabando junto a su equipo de trabajo una redada de agentes federales a las afueras de un Home Depot de Los Ángeles, cuando uno de los uniformados lo cuestionó sobre su ciudadanía estadounidense. El tenso momento quedó captado en este video.

5. Realidad aumentada: el país que podría ser el primero en desaparecer por el cambio climático

Tuvalu es un pequeño país ubicado en el Pacífico que muy pronto podría convertirse en el primero en desaparecer por culpa del cambio climático.

6. La impresionante erupción de un volcán por primera vez en más de 600 años

Tras el reciente terremoto frente a la costa de Rusia, el volcán Krasheninnikov hizo erupción. La jefa del Equipo de Respuesta a Erupciones Volcánicas de Kamchatka confirmó que la última efusión de lava había sido hace 600 años. Estas son las imágenes del impresionante momento.