La semana en video: el asesinato de Charlie Kirk y la redada migratoria en la planta de Hyundai en Georgia

Video Asesinato de Charlie Kirk y ovni es impactado por un misil: videos destacados de la semana

El asesinato de Charlie Kirk, el conocido influencer conservador y aliado de Donald Trump, fue sin duda el tema que ocupó las portadas los pasados siete días.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. El momento en que trasladan a Charlie Kirk después de recibir un disparo

Charlie Kirk murió tras recibir un disparo en el cuello durante un evento de su organización Turning Point USA en el campus de la Universidad del Valle de Utah, a plena luz del día y ante miles de personas. Este fue el momento posterior al asesinato.

2. El video del sospechoso de asesinar a Kirk huyendo de la escena del crimen

Poco después del crimen, autoridades revelaron el primer video del sospechoso de asesinar a Kirk huyendo de la escena, y que fue clave para detenerlo poco después. En las imágenes, se veía a un sujeto corriendo por el techo de un edificio y lanzándose por un costado.

3. El arresto de 450 personas en una redada en la planta de Hyundai en Georgia

Una planta de producción de vehículos de Hyundai en las afueras de Savannah, Georgia, fue el escenario de una redada que dejó 450 personas detenidas. Dos inmigrantes que lograron escapar del operativo contaron que unos huyeron a un bosque cercano y otros se escondieron en los ductos del aire acondicionado.

4. Agentes de USCIS podrán arrestar a inmigrantes: ¿cuáles son las implicaciones?

A partir del próximo 5 de octubre, agentes de USCIS podrán portar armas de fuego y llevar a cabo arrestos a personas que, bajo su criterio, estén violando las leyes de Inmigración. Expertos explican en este video qué implicaciones legales tiene este cambio.

5. ICE tendrá acceso a una poderosa herramienta de espionaje telefónico

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tendrá acceso a una de las herramientas de espionaje más poderosas del mundo. Se llama Graphite y es un software espía desarrollado por la empresa israelí Paragon Solutions, capaz de infiltrarse en cualquier celular. El programa puede leer mensajes, acceder a fotografías y rastrear la ubicación, entre otras funciones.

6. En pijama y esposados: videos muestran redada en un edificio en Chicago

Agentes federales realizaron un operativo en un edificio de departamentos en Chicago donde, de acuerdo con la dueña del lugar, detuvieron a seis personas cuando se preparaban para ir a trabajar. Algunos de los arrestados, que fueron sorprendidos incluso en pijama, eran padres de familia y esposos.