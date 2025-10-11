La semana en video: Nacieron en EEUU, pero la familia se 'autodeportó' y simplifican trámite para visas agrícolas temporales

Video Agentes de inmigración detienen al padre de un miembro de la Marina: su familia teme su deportación

El Departamento de Seguridad Nacional, (DHS, por sus siglas en inglés) anunció esta semana una nueva norma que agiliza el proceso de solicitud de visas H-2A para trabajadores agrícolas temporales extranjeros, lo que generó gran interés en la comunidad inmigrante.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. Gobierno Trump simplifica trámite para visas H-2A a trabajadores agrícolas temporales extranjeros

La medida busca apoyar a los agricultores de EEUU en medio de la escasez de mano de obra, provocada por el temor de inmigrantes indocumentados a salir a trabajar ante las redadas y deportaciones de ICE.

Esto es lo que se sabe.

2.

Nacieron en EEUU, pero toda la familia se 'autodeportó' a El Salvador: así viven su nueva realidad

Elizabeth y Paola Guerra nacieron en Estados Unidos, pero las políticas migratorias de la administración Trump llevaron a su familia a 'autodeportarse' a El Salvador.

Hoy, a sus 10 años, viven en una aldea rural, lejos de los sueños que dejaron en Milwaukee.

La madre asegura que las menores le piden constantemente volver a su país y no poder cumplirles ese deseo le "parte el corazón". Esta es su historia.

3.

Decía que ICE había detenido a su esposa, pero la policía lo acusa de asesinarla con un cuchillo

La Policía de Los Ángeles buscó a Sheylla Cabrera durante varios días, hasta que su cadáver fue encontrado en un bosque.

Un video llevó hasta el principal sospechoso, el marido de la víctima.

Para despistar a los investigadores, él les dijo a los vecinos que su esposa había sido detenida por ICE y huyó a Perú. En este video te contamos el caso.

4.

Mario Guevara da su testimonio tras ser deportado a El Salvador

El periodista Mario Guevara fue deportado a El Salvador tras permanecer más de 100 días detenido por ICE. Tras su regreso a su país natal, Guevara afirmó que su tiempo detenido fue una "tortura emocional" y que ahora tendrá que empezar de cero porque todos sus bienes se quedaron en EEUU.

Te contamos su travesía.

5.

Habla el hombre que escapó en bicicleta de varios agentes de ICE en Chicago: "Lo que hacen está mal"

Andrés Miranda, un repartidor de comida que huyó en su bicicleta de varios agentes de ICE en Chicago tras increparlos, habló en exclusiva con Univision Noticias.

El hispano, que asegura ser ciudadano estadounidense, dice que tiene familia mexicana y que lo indignó ver el amplio despliegue de agentes federales en el centro de la ciudad.

6. Operativo del FBI y Patrulla Fronteriza en complejo de apartamentos en Chicago deja varios detenidos

Decenas de agentes del FBI apoyaron un operativo de la Patrulla Fronteriza en un complejo de apartamentos en el sur de Chicago, el cual dejó varias personas detenidas.

Autoridades reportan que los arrestados son presuntos miembros del Tren de Aragua.