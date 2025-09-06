La semana en video: Muerte brutal de una niña baleada cientos de veces en Gaza llega al cine y ataque de EEUU a barco venezolano

Video EEUU envía 10 cazas F-35 a Puerto Rico tras sobrevuelo de aviones venezolanos a uno de sus buques

El ataque del ejército estadounidense sobre una embarcación en el Caribe que supuestamente transportaba drogas fue una de las noticias que marcaron la actualidad de los pasados siete días.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. Qué se sabe del ataque letal de EEUU a una lancha que presuntamente transportaba drogas desde Venezuela

El presidente Donald Trump compartió en redes sociales el video del momento en que el Ejército estadounidense atacó una embarcación de Venezuela que, presuntamente, estaba cargada con drogas. Al menos once personas murieron. Esto es lo que se sabe.

2. Graban a Putin y Xi hablando de vivir “hasta los 150 años” gracias a “trasplantes de órganos”

Los presidentes de Rusia y China hablaron sobre trasplantes de órganos como forma de prolongar la vida al margen de un desfile militar en Pekín. Xi y Putin llevan 13 y 25 años en el poder respectivamente. Este fue el momento de su comentario.

3. La desgarradora imagen de unos niños recogiendo gotas de agua de un camión cisterna en Gaza

El fotógrafo independiente Anas Fteiha publicó este video con un pie de foto que decía: “Una infancia robada en medio de la guerra”. Gaza enfrenta hambruna y falta de acceso a cantidades adecuadas de agua potable y limpia, según UNICEF.

4. La historia de la niña palestina baleada más de 300 veces por el Ejército israelí y se convirtió en una aclamada película

Hind Rajab era la única sobreviviente de una familia que buscaba escapar de Gaza. Logró pedir ayuda desesperadamente, pero el Ejército israelí la mató junto con los rescatistas que acudieron a salvarla. Una película basada en su historia recibió una ovación récord de más de 22 minutos en el Festival de Cine de Venecia.

5. La impresionante aurora boreal roja que un astronauta grabó desde el espacio

El astronauta de la NASA Don Pettit captó este fenómeno de luz que se produjo por la intensa actividad solar del pasado fin de semana. Estas son las espectaculares imágenes.

6. ¿Cómo ganar en el sorteo Powerball? Incluso con un solo número acertado

Powerball tiene uno de los premios acumulados más grandes de su historia. Esta lotería tiene distintas combinaciones que van desde $4 por un solo número atinado, hasta el deseado premio mayor que ha llegado a ser de más de $2,000 millones.