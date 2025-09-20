La semana en video: suspenden show de Jimmy Kimmel y hallan el cuerpo de hispana en auto del rapero D4vd

Video Gas pimienta y manifestantes derribados: protestas contra ICE en Chicago se tornan violentas

La suspensión del popular show de Jimmy Kimmel en ABC, el esperado recorte de la tasa de interés de referencia hecho por la Reserva Federal o el hallazgo del cuerpo de una menor de edad hispana desaparecida desde hace un año, en un vehículo vinculado al rapero D4vd, fueron algunos de los temas que más interés generaron entre nuestra audiencia durante los pasados siete días.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. ABC suspende "indefinidamente" el popular programa de Jimmy Kimmel tras sus comentarios sobre Charlie Kirk

ABC suspende "indefinidamente" el popular programa de Jimmy Kimmel tras sus comentarios sobre Charlie Kirk. El conocido comediante criticó en su show "Jimmy Kimmel Live!" que seguidores de Donald Trump intentan "desperadamente" caracterizar al presunto asesino de Kirk, Tyler Robinson, "como algo distinto a ellos".

Video ABC suspende programa de Jimmy Kimmel por comentarios del caso Kirk: resumen de las noticias del día

2. ¿Cómo impactará a tu bolsillo que la Fed recorte su tasas de interés por primera vez en 2025?

La Reserva Federal ( Fed) recortó su tasa de interés por primera vez en lo que va de 2025 y muchos se preguntan cómo esto impactará sus finanzas personales. Con ayuda de la realidad aumentada, te explicamos el impacto de esta decisión si planeas financiar la compra de un auto o de una vivienda

Video Así impactará a tu bolsillo que la Fed recorte su tasa de interés por primera vez en 2025

3. Hallan cuerpo de menor hispana en auto del rapero D4vd: estaba desaparecida hace un año

El médico forense del condado de Los Ángeles confirmó que el cuerpo encontrado en el maletero de un auto Tesla abandonado pertenece a la adolescente Celeste Rivas, reportada como desaparecida desde hace más de un año. El vehículo está registrado a nombre de David Anthony Burke, un popular cantante de rap conocido como D4vd y autor de la canción "Romantic homicide"

Video Hallan cuerpo de menor hispana en auto vinculado al rapero D4vd: estaba desaparecida hace un año

4. La sorpresa que recibieron trabajadores hispanos: sus jefes les dieron un divertido regalo

La jefa de estos trabajadores de construcción les ofreció usar la piscina al terminar su jornada en una casa de Texas. En entrevista, nos contó la sorpresa que les hizo y que les sacó una sonrisa.

Video La sorpresa que recibieron trabajadores hispanos: sus jefes les dieron un divertido regalo

5. Esperó 57 años para ver presa a la madre de Naasón Joaquín: esta es su denuncia por abuso sexual

Univision Noticias entrevistó a Martha Serna, una exfiel de La Luz del Mundo que denuncia que cuando tenía 16 años Eva García, madre del actual líder de la iglesia, la sujetó para que la violara su esposo Samuel Joaquín. Parte del testimonio de Serna se recoge en un documento judicial presentado ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

Video Esperó 57 años para ver presa a la madre de Naasón Joaquín: esta es su denuncia por abuso sexual

6. ¿Sospechoso de asesinar a Charlie Kirk podría enfrentar pena de muerte? Así se aplica la ley en Utah

Tyler Robinson, sospechoso de asesinar al activista conservador Charlie Kirk, enfrentará cargos de asesinato agravado, delito que podría exponerlo a la pena de muerte en Utah, un estado que permite incluso las ejecuciones por pelotón de fusilamiento. El abogado criminalista Jorge Montes explica qué tan factible es esa sentencia en este caso