La semana en video: el inmigrante que caminaba 4 millas a su trabajo y la compensación de miles de dólares a clientes de AT&T

La esperada cumbre sobre Ucrania en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin o el cierre de la investigación sobre la iglesia La Luz del Mundo fueron algunos de los temas que más interés generaron entre nuestra audiencia durante los pasados siete días.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. ¿Cuál es el avión presidencial más poderoso, el ruso o el estadounidense?

Antes de iniciar la cumbre sobre Ucrania entre Donald Trump y Vladimir Putin, mucha de la atención se centró en los aviones presidenciales a bordo de los que llegaron a Alaska. Son dos de las aeronaves más seguras del mundo, que pueden funcionar como centros de mando en caso de un ataque, y de las que te damos más detalles en este video.

2. EEUU anuncia incautación de bienes de Nicolás Maduro, valorados en más de $700 millones

La fiscal general Pam Bondi anunció la incautación de bienes avaluados en más de $700 millones pertenecientes a Nicolás Maduro. Entre los activos hay propiedades, aviones privados, una granja de caballos, joyas y vehículos de alta gama.

3. El inmigrante que caminaba más de cuatro millas hasta su trabajo recibe un auto regalado por sus compañeros

Un hombre y padre de familia que llegó a Estados Unidos con visa de trabajo para ayudar a sus seres queridos en El Salvador, recibió un inolvidable regalo de sus compañeros de trabajo en una heladería Dairy Queen. Al ver que el hombre caminaba más de cuatro millas desde su otro trabajo en un restaurante, sus colegas decidieron regalarle un automóvil. Además, uno de sus jefes lo está ayudando para traer a su familia.

4. El cierre de la investigación sobre La Luz del Mundo sin revelar otras denuncias contra la Iglesia

Después de investigar durante más de cuatro años a Naasón Joaquín García y a otros miembros de la iglesia La Luz del Mundo, el FBI dio por concluido su caso, según fuentes de Univision Noticias. La agencia hizo averiguaciones sobre abuso sexual infantil, el secuestro de una denunciante en México y hasta el asesinato de una fiel en Guadalajara.

5. Estos son los papeles que debes llevar contigo si eres indocumentado, turista o residente para mostrarlos en una redada

En medio de las redadas y el aumento de la colaboración entre policías locales y autoridades de inmigración, hasta una parada de tráfico puede ser un riesgo si no llevas la documentación correcta. Expertos explican en este video qué papeles deben portar los indocumentados, residentes, turistas y ciudadanos en caso de ser objeto de un operativo migratorio.

6. Estos son los requisitos para calificar a la compensación de hasta $7,500 que AT&T pagará a algunos usuarios

