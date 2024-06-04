La declararon muerta, pero en la funeraria se dieron cuenta que respiraba

Video El insólito caso de una mujer declarada muerta y en la funeraria se dan cuenta que aún respira

Una mujer de 74 años fue declarada muerta en el asilo de ancianos en el que vivía. Pero al ser trasladada a la funeraria, los trabajadores notaron que la mujer estaba viva.

Los empleados de la casa velatoria, en Nebraska, alertaron a las autoridades al notar que Constance Glantz respiraba. Cuando los equipos de emergencias llegaron, le dieron a la mujer RCP, reanimación cardiopulmonar, y pronto la trasladaron a un hospital, informó Ben Houchin, jefe adjunto de la Oficina del Alguacil del condado de Lancaster.

La situación se inició cuando el empleado de la funeraria estaba poniendo el cuerpo sobre una mesa para comenzar su proceso, pero un empleado notó que la mujer estaba respirando. Inmediatamente, llamaron al 911.

Las autoridades informaron en la misma conferencia de prensa que a las "11:45 am del lunes, Lincoln Police Department (LPD) y Lincoln Fire and Rescue (LFR) fueron llamados a la sala funeraria por una emergencia médica".

Tras reanimarla, las autoridades la llevaron a un hospital local. "Todavía está viva", dijeron, añadiendo que los hechos están bajo investigación.

Investigación en curso

"Este es un caso muy inusual. He estado en esto por 31 años, y nada así había llegado a este punto antes", dijo Houchin. "Hasta este momento, no hemos podido encontrar ninguna intención criminal por parte del asilo de ancianos", apuntó la Oficina del Alguacil.

La declaración de muerte ocurrió en el asilo de ancianos. En ese momento, la Oficina del Alguacil del Condado de Lancaster no fue llamada así como tampoco un médico forense. Esto ocurrió porque la muerte de Glantz "no entraba en parámetros que tuvieran que llamarnos para hacer una investigación forense", apuntó Houchin.

De hecho, el médico estaba dispuesto a firmar el certificado de defunción y "no había nada sospechoso en ese momento de la muerte".

La familia de Constance Glantz ha sido notificada de todo el caso. La mujer estaba en cuidados paliativos. Ella es originaria de Lincoln, pero estaba en el asilo de ancianos en Waverly, una pequeña ciudad en las afueras de Lincoln.

"Según lo que ha demostrado la investigación, fue declarada muerta a las 9:44 am y la llamada llegó a las 11:44 am en la funeraria", informó el jefe de alguacil adjunto.

La investigación buscará determinar si se violaron protocolos, se han violado leyes o procedimientos en el pronunciamiento erróneo de muerte. Las autoridades dicen que "no hubo ninguna intención en lo que sucedió por parte del personal... pero todavía está en curso la investigación", dijo Houchin.