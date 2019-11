¿A quién se parece el 'niño Dios' más grande del mundo, a Phil Collins o a Nicolas Cage?

"Jesus he knows me" es una canción que Genesis, la banda de Collins , tocó en los años 90. En una de las estrofas la canción dice: "porque estoy en todas partes, él sabe que tengo razón, he hablado con Jesús". Quizás se trata de una epifanía que se manifiesta como 'trending topic' dos décadas después con el rostro del músico británico atrapado en el cuerpo de la escultura del 'niño Dios' de Zóquite.