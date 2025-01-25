La semana en video: la obispa que pidió a Donald Trump "misericordia" y la risa viral de Hillary Clinton

Video Obispa que le pidió a Trump "misericordia" para inmigrantes indocumentados dice que no se disculpará

La investidura de Donald Trump como nuevo presidente y los efectos de sus primeras órdenes migratorias recibieron buena parte del interés de la audiencia en medios de todo el mundo.

Estas y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

PUBLICIDAD

1. La ampliación del alcance de las deportaciones aceleradas a todo EEUU

El gobierno de Donald Trump amplió el alcance a todo el país de las deportaciones aceleradas, una política que anteriormente se limitaba a las zonas cercanas a las fronteras de Estados Unidos. El abogado de inmigración Ezequiel Hernández explica cómo funciona esta medida y quiénes se verán afectados.

Video Trump amplía el alcance de las deportaciones aceleradas a todo EEUU: te explicamos a quiénes afecta

2. Trump exige disculpas a la obispa que le pidió tener "misericordia" de indocumentados

Trump arremetió contra la obispa episcopal, Mariann Budde, después de que la religiosa le hiciera un llamado para que tuviera "misericordia" de los inmigrantes indocumentados y de la comunidad LGBTQ+ durante un servicio religioso en la Catedral Nacional de Washington que clausuró su toma de posesión.

Video Trump le exige disculpas a la obispa que le pidió tener "misericordia" de los inmigrantes indocumentados

3. Las redadas de ICE en Boston que alarmaron a la comunidad

Agentes de ICE realizaron redadas en Boston en las que detuvieron, según informó la agencia, a miembros de pandillas criminales y personas con antecedentes por asesinato y violación. Sin embargo, también se conoció la detención de un indocumentado que no tenía orden de arresto, pero se encontraba en el mismo apartamento donde los uniformados detuvieron a un presunto miembro de la pandilla MS-13.

Video ICE realiza redadas en Boston y genera temor en la comunidad: varios operativos quedaron en video

4. Comerciantes denuncian que sus negocios están vacíos por temor a redadas de ICE

Dueños de negocios en vecindarios latinos de Chicago aseguran que desde que Donald Trump volvió a la Casa Blanca han visto una reducción en el número de clientes. Afirman que esto se debe al temor que hay entre muchos indocumentados ante la posibilidad de ser detenidos y deportados.

Video Comerciantes denuncian que sus negocios están vacíos por el temor a redadas de ICE: “Tendré que cerrar”

5. La respuesta de Sheinbaum a las órdenes migratorias de Trump que afectan a México

Trump marcó su regreso a la Casa Blanca con decretos para poner en marcha sus promesas migratorias, restringiendo el paso de migrantes desde México y declarando a los carteles de la droga como organizaciones terroristas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recomendó responder "con cabeza fría".

Video 3 respuestas de Sheinbaum "con cabeza fría" a las órdenes migratorias de Trump

6. La risa viral de Hillary Clinton cuando Donald Trump habló del nombre del golfo de México

Cuando Trump adelantó que cambiaría el nombre de golfo de México a ‘golfo de Estados Unidos’, Hillary Clinton se rió mientras las cámaras grababan a los asistentes a la toma de posesión del nuevo presidente el pasado lunes. El momento se volvió viral.