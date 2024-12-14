La semana en video: el adiós de Jorge Ramos a Univision tras cuatro décadas

Video Los 40 años de Jorge Ramos en Univision resumidos en 5 minutos: grandes entrevistas y su lado más humano

Jorge Ramos, uno de los rostros más conocidos y emblemáticos del periodismo en español, dijo adiós a Univision tras casi 40 años.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. La emotiva despedida de Jorge Ramos tras 40 años en Univision

Jorge Ramos se despidió este viernes con un emotivo mensaje tras cuatro décadas en Univision.

Video Jorge Ramos se despide con un emotivo mensaje tras 40 años en Univision



El periodista, quien llegó como inmigrante a EEUU en 1983, aseguró que su profesión le ha permitido "una vida tan intensa".

Video Los 40 años de Jorge Ramos en Univision resumidos en 5 minutos: grandes entrevistas y su lado más humano

2. La celebración en Siria por el fin del gobierno de al-Assad

En las principales ciudades de Siria celebraron el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad, quien abandonó el país tras una avanzada de los rebeldes con la cual tomaron Damasco. Algunos incluso irrumpieron en el palacio presidencial. En este video se recopilan algunos de estos históricos momentos.

Video Con disparos al aire y estatuas derribadas: así celebraron en Siria el fin del gobierno de al-Assad

3. El brillante estudiante que se convirtió en presunto asesino del CEO de UnitedHealthcare

Luigi Mangione, un joven prodigio de la ingeniería, nació en una familia adinerada en Maryland. Pasó de una vida de éxito académico a ser el principal sospechoso del asesinato de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare.

Video Luigi Mangione: de brillante estudiante a presunto criminal detrás del asesinato del CEO de UnitedHealthcare

4. Así viven los familiares de los capos del CJNG en California

Mientras varias comunidades mexicanas padecen la violencia generada por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los familiares de los cabecillas de ese grupo llevan una vida completamente distinta en California. Trabajan en escuelas, en la construcción y, uno de ellos, ha sido dueño de una pista de carreras de caballos.

Video Lejos de las balas y el miedo: así viven los familiares de los capos del CJNG en California

5. La nave que creará eclipses artificiales en el espacio para estudiar las tormentas solares

Proba-3 se compone de dos satélites espaciales que se coordinarán para que una de sus plataformas tape el sol provocando el efecto visual de un eclipse, y la otra tome fotografías que permitan ver más claramente la parte externa del Sol. Así, estudiarán sus efectos en la Tierra.

Video Lanzan nave que creará eclipses artificiales en el espacio para estudiar las tormentas solares

6. La primera misa de la catedral de Notre Dame tras cinco años

Después de los trabajos de renovación por el incendio en 2019, la catedral parisina abrió sus puertas para celebrar la primera misa oficial desde entonces. Notre Dame tendrá dos ceremonias diarias y para acceder, los visitantes deben apartar su lugar con un registro en línea.