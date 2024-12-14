La semana en video: el adiós de Jorge Ramos a Univision tras cuatro décadas
Estas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en Univision Noticias.
Jorge Ramos, uno de los rostros más conocidos y emblemáticos del periodismo en español, dijo adiós a Univision tras casi 40 años.
Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:
1. La emotiva despedida de Jorge Ramos tras 40 años en Univision
Jorge Ramos se despidió este viernes con un emotivo mensaje tras cuatro décadas en Univision.
El periodista, quien llegó como inmigrante a EEUU en 1983, aseguró que su profesión le ha permitido "una vida tan intensa".
2. La celebración en Siria por el fin del gobierno de al-Assad
En las principales ciudades de Siria celebraron el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad, quien abandonó el país tras una avanzada de los rebeldes con la cual tomaron Damasco. Algunos incluso irrumpieron en el palacio presidencial. En este video se recopilan algunos de estos históricos momentos.
3. El brillante estudiante que se convirtió en presunto asesino del CEO de UnitedHealthcare
Luigi Mangione, un joven prodigio de la ingeniería, nació en una familia adinerada en Maryland. Pasó de una vida de éxito académico a ser el principal sospechoso del asesinato de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare.
4. Así viven los familiares de los capos del CJNG en California
Mientras varias comunidades mexicanas padecen la violencia generada por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los familiares de los cabecillas de ese grupo llevan una vida completamente distinta en California. Trabajan en escuelas, en la construcción y, uno de ellos, ha sido dueño de una pista de carreras de caballos.
5. La nave que creará eclipses artificiales en el espacio para estudiar las tormentas solares
Proba-3 se compone de dos satélites espaciales que se coordinarán para que una de sus plataformas tape el sol provocando el efecto visual de un eclipse, y la otra tome fotografías que permitan ver más claramente la parte externa del Sol. Así, estudiarán sus efectos en la Tierra.
6. La primera misa de la catedral de Notre Dame tras cinco años
Después de los trabajos de renovación por el incendio en 2019, la catedral parisina abrió sus puertas para celebrar la primera misa oficial desde entonces. Notre Dame tendrá dos ceremonias diarias y para acceder, los visitantes deben apartar su lugar con un registro en línea.