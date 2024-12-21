La semana en video: las "casas suicidas" y el pedido de pena de muerte para acusados de matar a Jocelyn Nungaray

Video Juez Juan Merchán rechaza petición de Trump de desestimar su condena en el caso Stormy Daniels

El caso de abuso sexual y asesinato de la niña Jocelyn Nungaray en Houston dio un paso adelante cuando los fiscales pidieron la pena de muerte para los dos acusados. Además, un matrimonio de California fue asesinado después de que viajara a México a pasar las fiestas navideñas.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

PUBLICIDAD

1.

Las "casas suicidas" que sus habitantes se niegan a abandonar

Las lluvias han erosionado el terreno y puesto en riesgo estas viviendas en la ciudad boliviana de El Alto. Los habitantes, chamanes aymaras que también trabajan ahí, se niegan a abandonar sus casas mientras las autoridades planean una evacuación forzosa.

Video Las “casas suicidas” frente al acantilado que sus habitantes se niegan a abandonar

2. La edad de jubilación para el monto completo del Seguro Social aumentará en 2025

En 2025 aumentará la edad de jubilación para obtener el monto completo de los beneficios del Seguro Social. De esta forma, por ejemplo, las personas nacidas a partir de 1960 deberán esperar a cumplir los 67 años para recibir el retiro completo. En este video te mostramos una tabla con la edad de jubilación necesaria para quienes nacieron en años previos.

Video Edad de jubilación para recibir el monto completo del Seguro Social aumentará en 2025: te explicamos

3. Piden la pena de muerte para acusados de abusar y matar a la niña Jocelyn Nungaray

Un comité de fiscales especiales decidió de manera unánime pedir la pena de muerte para Johan José Martínez-Rangel y Franklin Peña, acusados de abusar sexualmente y asesinar a la pequeña Jocelyn Nungaray en Houston. En este video te contamos cuáles son los argumentos de la fiscalía para solicitar la pena capital.

Video Piden la pena de muerte para los dos acusados de abusar y asesinar a la niña Jocelyn Nungaray

4. Fueron a pasar Navidad a México y los mataron

Rafael Cardona y su esposa Gloria Ambriz, una pareja de California, fueron baleados en un poblado de Michoacán, en México, asolado por la violencia del narcotráfico. Cardona es cuñado del alcalde de esa comunidad.

Video Fueron a pasar Navidad a Michoacán y los mataron: el trágico desenlace de una pareja de California

5. Trump insiste en eliminar el cambio horario en verano porque lo considera "costoso"

Estados Unidos debe ajustar el reloj dos veces al año, en marzo y en noviembre, por lo que algunos médicos señalan que esta práctica impacta negativamente en la salud. El presidente electo Donald Trump expresó su intención de cancelar el horario de verano, pues dice que “es inconveniente y muy costoso para nuestra nación”. Te contamos qué se necesita para que esta práctica sea eliminada.

Video ¿Fin del horario de verano? Trump insiste en eliminar el cambio porque lo considera “costoso” para EEUU

6. Habla madre hispana deportada con sus bebés tras perder cita migratoria porque estaba en el hospital

Cristina Salazar Hinojosa fue deportada a México junto a sus cuatro hijos después de que no pudiera presentarse a una audiencia de inmigración por estar recuperándose de una cesárea de emergencia. La hispana asegura que solicitó un cambio de fecha. Sin embargo, al acudir a una reunión para discutir su caso, fue detenida por agentes de ICE.