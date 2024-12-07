La semana en video: el asesinato del CEO de UnitedHealthcare y último adiós a Silvia Pinal

Video Asesinan a balazos al CEO de UnitedHealthcare frente a hotel Hilton en Manhattan; hablan testigos del crimen

Los últimos días estuvieron marcados por el impactante asesinato en pleno centro de Manhattan de Brian Thompson, el director ejecutivo de la empresa aseguradora UnitedHealthcare.

Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. ¿Quiénes serían los primeros inmigrantes deportados en el nuevo gobierno de Trump?

El presidente electo, Donald Trump, prometió llevar a cabo la deportación masiva más grande de la historia cuando asuma la presidencia el próximo 20 de enero. Expertos en inmigración advierten que los que corren más peligro son aquellos que fueron liberados temporalmente. Te lo explicamos en este video.

Video ¿Quiénes serían los primeros inmigrantes deportados bajo la nueva administración Trump? Te explicamos

2. Lo que se sabe del asesinato del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson

Brian Thompson, el director ejecutivo de UnitedHealthcare, fue asesinado a tiros frente a un hotel en el centro de Manhattan esta semana. El momento quedó grabado por cámaras de seguridad y la policía continúa buscando al sospechoso.

Video Lo que se sabe del asesinato del director ejecutivo de United Healthcare frente a un hotel en Nueva York

3. USCIS implementa cambio clave en el trámite de residencia permanente

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que quienes presenten el formulario I-485, conocido como Solicitud de Registro de Residencia Permanente o Ajuste de Estatus, deberán adjuntar el formulario I-693, que incluye el examen médico. De lo contrario, la solicitud podría ser rechazada. Un abogado explica:

Video USCIS implementa un cambio clave en el trámite de residencia permanente: te explicamos

4. La despedida de Silvia Pinal, la última diva del Cine de Oro mexicano

El homenaje de cuerpo presente para despedir a la actriz Silvia Pinal se llevó a cabo entre aplausos del público y números musicales que celebraron sus 60 años de trayectoria y 93 de vida. Cientos de personas asistieron a la ceremonia el pasado fin de semana en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México.

Video Así fue el último adiós en Bellas Artes a Silvia Pinal, la popular diva del Cine de Oro mexicano

5. La estremecedora historia de una joven que logró escapar tras 12 años de secuestro

Una joven hispana fue secuestrada en 2012 cuando tenía 7 años por el conductor de su autobús escolar en Medellín, Colombia. Más de una década después, logró escapar y denunció que Carlos Humberto Grisales, de 72 años, le cambió el nombre, la mantuvo encerrada en un sótano y la sometió a varios abusos.

Video Joven hispana logra escapar tras 12 años de secuestro y denuncia a su captor: "Es aterrador"

6. Policía dispara a una madre que tenía a su bebé en brazos: ambos murieron

Cámaras corporales muestran el momento en que un policía dispara contra una madre que tenía a su bebé de 2 meses en brazos. La mujer, quien aparentemente estaba pasando por una depresión postparto, estaba amenazando al agente con un cuchillo. Las dos murieron y las autoridades investigan el caso.