La semana en video: los gritos de un inmigrante detenido por ICE y la historia de la madre de Trump

Las imágenes de detenciones y deportaciones ordenadas por el gobierno de Donald Trump fueron algunas de las noticias con mayor repercusión en los últimos días. También su intención de imponer aranceles a México y Canadá (que no llegó a materializarse) y la reacción de sus países vecinos.

Estas y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. "¡Ayúdenme!": el grito de un migrante perseguido por agentes de ICE en California

En un video que se ha viralizado se observa a un joven pidiendo ayuda mientras lo siguen a pie varios agentes migratorios en Perris, California. Una mujer trató de ayudarlo permitiéndole subir a su auto, pero no lo logró. Ella ahora se pregunta si, de haberlo hecho, estaría enfrentando consecuencias legales.

2. ¿Es seguro para un indocumentado presentar la declaración de impuestos usando un número ITIN?

En medio de la incertidumbre que generan las nuevas políticas migratorias de Trump, muchos indocumentados se preguntan si es seguro presentar la declaración de impuestos usando un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN). En este video, una experta en preparación de impuestos aclara estas dudas.

3. La historia de la madre de Donald Trump

Mary Anne MacLeod, la madre del presidente Donald Trump, fue uno de los muchos escoceses que emigraron a Estados Unidos huyendo de la precariedad tras la Primera Guerra Mundial. En este video te contamos más sobre quién fue esta inmigrante que trabajaba como empleada del hogar.

4. Sheinbaum rechaza la "calumnia" de EEUU de que su gobierno tiene vínculos con el narco

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la “calumnia” de la Casa Blanca para justificar la imposición de aranceles a los productos mexicanos: que el gobierno tiene vínculos con el narcotráfico. Como respuesta, pidió al gobierno de EEUU combatir la venta de fentanilo en sus calles.

5. La oferta de El Salvador para aceptar deportados desde EEUU y criminales estadounidenses

Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, anunció que El Salvador se había ofrecido a aceptar personas indocumentadas deportadas desde Estados Unidos y albergar en su ‘megacárcel’ a delincuentes convictos de cualquier nacionalidad, incluidos estadounidenses. El presidente Nayib Bukele informó que esto será a cambio de una “tarifa relativamente baja para EEUU, pero significativa para El Salvador”.