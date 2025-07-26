La semana en video: un multitudinario robo y el violento arresto de un ciudadano estadounidense entre burlas de agentes
Estas son algunas de las historias en video que marcaron la semana en Univision Noticias.
Las imágenes del asalto sufrido por un oficial de la Patrulla Fronteriza en Nueva York o la sorprendente respuesta del dueño de una joyería en California que intentaron asaltar más de 15 personas son algunas de las noticias que mayor interés generaron en los últimos días.
Esta y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias durante la pasada semana:
1. El momento en que disparan a un agente de la Patrulla Fronteriza en Nueva York
Un oficial de la Patrulla Fronteriza fuera de servicio se encontraba con una amiga en el parque George Washington cuando dos sospechosos intentaron asaltarlos. Uno de ellos intercambió disparos con el agente, que sufrió heridas en el rostro. Este fue el momento.
2. Cómo prevenir el contagio de la bacteria come carne que dejó al menos cuatro muertos en Florida
La bacteria vibrio vulnificus, conocida como "come carne", causó la muerte de al menos cuatro personas en Florida en lo que va de año. Una doctora experta en enfermedades infecciosas explica en este video qué factores favorecen la aparición de estos casos y cuáles son los síntomas de esta infección.
3. La nueva alternativa para enviar remesas a México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó una nueva tarjeta financiera para mexicanos en EEUU que facilitará el envío de remesas mediante transferencias electrónicas. La iniciativa busca evitar el cobro del 1% que entrará en vigor en enero de 2026.
4. Más de 15 personas intentan robar una joyería en California y el dueño los sacó a balazos
Cámaras de seguridad captaron el momento en que una turba de entre 15 y 20 personas encapuchadas intentó irrumpir en una joyería en California. Al darse cuenta de lo que ocurría, el dueño sacó su arma y la disparó, logrando ahuyentar a los delincuentes.
5. Estos son los tres estados que limitaron el acceso a la cobertura médica
Miles de familias inmigrantes en tres estados del país no ocultan su preocupación tras conocer que se limitaron las coberturas médicas debido a que su coste fue más de lo previsto, según informes. La angustia crece al saber que el Departamento de Salud y Servicios Humanos compartió información de los beneficiarios a ICE.
6. "Fue divertido": el violento arresto de un ciudadano de EEUU cuyo celular grabó las burlas de los agentes
Un ciudadano estadounidense fue detenido violentamente por agentes federales en Palm Beach, Florida. The Guatemalan-Maya Center dio a conocer el caso y compartió el video que grabó el joven con su celular, que captó el arresto, así como burlas de los agentes tras el operativo.