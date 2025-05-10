La semana en video: hablamos con el hermano del papa León XIV y una boda infantil causa indignación en México

Video La diversa herencia familiar del papa León XIV: orígenes inciertos entre Haití y República Dominicana

La elección del nuevo papa León XIV fue la gran noticia de los últimos siete días, pero también hubo otros temas de interés para la audiencia, como la entrada en vigor del Real ID.

Estas y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. “Veremos una continuidad de Francisco”, dice en exclusiva el hermano del papa León XIV

John Prevost, hermano del papa León XIV, habló sobre la elección del nuevo pontífice de la Iglesia católica. Asegura que su hermano “buscará ayudar a los pobres” y que, desde chico, sabía que iba a ser sacerdote.

2. Mujer que usó insultos racistas a un niño de 5 años recibe unos $700,000 en donativos

Tras la publicación del video en el que una mujer aparece diciendo insultos racistas a un menor afroestadounidense de 5 años, miles de personas donaron dinero para apoyarla, ya que, según argumentó, había sido atacada.

3. La madre del inmigrante detenido y acusado de liderar la MS-13 teme que lo envíen a El Salvador

La madre de Henry Villatoro, detenido en Virginia y señalado de ser líder de la Mara Salvatrucha MS-13, asegura que su hijo no tiene ningún vínculo con la pandilla. En una entrevista exclusiva con Univision, expresó su temor de que sea deportado a El Salvador y recluido en el CECOT. El hispano fue arrestado tras un operativo conjunto de varias agencias, pero los cargos en su contra fueron retirados por pedido de la fiscalía.

4. El estadounidense que confrontó a Inmigración para evitar el arresto de sus compañeros

Durante casi dos horas, el ciudadano estadounidense Alex Morales se negó a abrir la puerta de su vehículo a agentes de Inmigración en Florida para proteger a dos compañeros indocumentados. El hombre grabó con su celular y transmitió en redes sociales lo que estaba pasando, y cree que la detención fue por perfil racial. Dentro del vehículo, sus compañeros llamaron a sus familias para despedirse, pues temían lo peor.

5. La boda infantil viral que causó indignación en México

Un video de una boda infantil en Guerrero desató indignación en México. Dos menores participaron en una ceremonia tradicional pese a que el matrimonio infantil está prohibido en ese estado desde 2022. Aunque autoridades aclararon que no se ha emitido un acta de matrimonio por este caso, la boda reavivó la polémica por estas prácticas en zonas rurales.

6. Gobierno de Trump negó extensión para solicitar el Real ID: ¿qué pasa si no lo conseguiste?

Este 7 de mayo fue la fecha límite para la implementación del Real ID, un documento que se exigirá para poder viajar en avión dentro de Estados Unidos o para visitar edificios federales. Algunos estados solicitaron una prórroga para obtenerlo, pero la administración Trump aseguró que no habrá excepciones con su entrada en vigor. Te explicamos qué pasa si no lograste tramitar a tiempo esta identificación.