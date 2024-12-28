La semana en video: tras 17 años en la cárcel por error, estos dos latinos viven su "milagro de Navidad"

Video Volvió para Navidad: perra toca el timbre de su casa para entrar después de nueve días desaparecida

La semana de Navidad tuvo intensos momentos: dos hispanos que fueron encarcelados por un crimen que no cometieron salieron de prisión tras 17 años y un avión sufrió un aparatoso accidente en el que hubo decenas de muertos, y también sobrevivientes.

Estas y otras historias en video estuvieron entre lo más visto en Univision Noticias en la última semana:

1. Liberan a dos hispanos tras 17 años en la cárcel por error: “Es un milagro de Navidad”

Charlotte Pleytez y Lombardo Palacios fueron liberados luego de que la fiscalía de Los Ángeles anunciara la anulación de su condena por un asesinato que les fue imputado y no cometieron.

Liberan a dos hispanos que pasaron 17 años en la cárcel por error: "Es un milagro de Navidad"

2. Avión se estrella en Kazajistán y hubo decenas de sobrevivientes

La nave cayó en Aktau, transportaba a 67 personas y al menos casi 40 perdieron la vida.

Avión se estrella en Kazajistán y casi una treintena sobrevive

3. Luigi Mangione, acusado de asesinar al CEO de UnitedHealthcare, se declara inocente

Luigi Mangione compareció ante una corte en Nueva York donde se declaró no culpable de los cargos estatales que enfrenta en su contra por el asesinato del directivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

El momento en que el acusado de asesinar al CEO de UnitedHealthcare se declara no culpable

4. El ataque de Rusia que dejó a miles sin calefacción en Ucrania

en Navidad

Bombardeos rusos han destruido casi la mitad de la red eléctrica ucraniana desde el inicio de la guerra, lo que agrava la situación en un país donde las temperaturas alcanzan los 11 °F en invierno. Esta semana los ucranianos padecieron las bajas temperaturas.

El "inhumano" ataque de Rusia que dejó a miles sin electricidad ni calefacción en Navidad en Ucrania

5. Hallan cuerpos incinerados: investigan si son 4 niños detenidos por militares en Ecuador

El pasado 8 de diciembre, 16 militares detuvieron a cuatro niños en Guayaquil, Ecuador, que después fueron reportados como desaparecidos. Ahora, la Fiscalía hará pruebas a los cuerpos incinerados que encontraron cerca de la base militar de Taura, donde sirven los oficiales que los arrestaron.

Hallan cuerpos incinerados: investigan si son los cuatro niños detenidos por militares en Ecuador

6. El policía disfrazado de 'Grinch' que detuvo a presuntas vendedoras de droga

Un oficial de la policía de Perú disfrazado como el ‘Grinch’ lideró una operación antinarcóticos en la que arrestaron a tres personas sospechosas de vender droga.