Cómo una mujer que vendía cremas mexicanas por Facebook podría pasar 26 años en la cárcel

“Gracias por las cremas (…) Me han dado muy buenos resultados, me están quitando las manchas de mi piel”, le escribió una mujer que supuestamente utilizó sus productos de belleza. “Yo llegué a pagar mucho dinero por tener mi cara así de limpia, pero nada me funcionó”, le comentó otra compradora. Ambos mensajes fueron publicados en su página de Facebook tratando de garantizar los resultados.