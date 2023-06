El Titanic: ni cambiado por otro barco ni hundido para matar a opositores de la Fed

Una nota de The New York Times sobre la desinformación que rodea al Titanic también aborda la teoría de la Reserva Federal y asegura que “los expertos destacan que los registros históricos y el sentido común no apoyan tales afirmaciones. La evidencia indica que Morgan no abordó el Titanic porque estaba lidiando con una situación inesperada relacionada con su colección de arte europea”. Además, para que tal plan funcionara “el hombre de negocios tendría también que haberse asegurado de que el Titanic golpeara un iceberg con fuerza catastrófica y que sus oponentes no estuvieran entre las más de 700 personas que sobrevivieron”.