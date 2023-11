¿Hubo pavo en el festín? Preguntas y mitos sobre el primer Día de Acción de Gracias

Una nota publicada en The New Yorker en 2019 también explica que, según el historiador David Silverman, autor del libro This Land Is Their Land: The Wampanoag Indians, Plymouth Colony, and the Troubled History of Thanksgiving (Esta tierra es su tierra: los indios Wampanoag, la colonia Plymouth y la turbulenta historia de Acción de Gracias), “los peregrinos tampoco extendieron una cálida invitación a sus vecinos indígenas. Más bien, los Wampanoags aparecieron sin invitación”.