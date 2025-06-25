Target NO reemplazó artículos del Mes del Orgullo por productos con la bandera

Previo al día del orgullo circulan afirmaciones falsas sobre los productos disponibles en la tienda.

Es falso que Target haya reemplazado los artículos del Pride Month o mes del orgullo por productos del “orgullo americano”, con los colores de la bandera estadounidense, como afirman publicaciones de X (antes Twitter) y Facebook.

Posts previos al 28 de junio, día en que la comunidad LGBTQ+ celebra su diversidad y exige sus derechos , muestran anaqueles con chanclas, playeras y otros artículos con la bandera de Estados Unidos, estrellas blancas y franjas rojas y azules. Aseguran, entre muchas afirmaciones, que “Target ha eliminado todos los artículos del mes del orgullo y los ha reemplazado con artículos americanos”; “Al entrar a Target, en lugar de una enorme exhibición de 'orgullo' como antes, ¡Tienen una sección de Estados Unidos!”.

La famosa tienda por departamentos no ha eliminado sus artículos del orgullo, y esos anaqueles con exhibición de productos con los colores estadounidenses, son parte de la previa al Día de la Independencia, según respondió un portavoz de la empresa, vía correo electrónico a elDetector.

“Desde hace mucho tiempo ofrecemos productos que reflejan tanto el Orgullo como el 4 de julio en esta época”

Una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés y español, no arrojó resultados oficiales o informativos sobre el supuesto reemplazo o eliminación de la mercancía del mes del orgullo por la Americana en junio de 2025.

Sí hay algunos artículos de junio de 2024 que refieren una reducción de la exhibición de la mercancía del orgullo, luego de que la tienda se viera envuelta en llamados a boicot por sus exhibiciones de 2023. “Este año [2024], Target dijo que venderá solo 'ropa para adultos' y artículos para el hogar con temática del Orgullo 'en tiendas seleccionadas, en función del desempeño histórico de ventas', un cambio drástico para la cadena que típicamente había vendido esos artículos en muchas de sus tiendas en Estados Unidos durante la última década”, escribió CNN .

Todo eso ocurrió antes de su reducción de políticas DEI ( Diversity, Equity and Inclusion) en febrero de este año , y de las afirmaciones en redes sociales sobre el supuesto retiro o reemplazo de mercancía en junio, también de 2025.

Un portavoz de Target respondió este 20 de junio de 2025 a una consulta por correo electrónico de elDetector: “Nos comprometemos a ofrecer productos a nuestros clientes para diversas ocasiones y festividades. Estos productos están disponibles en línea y en la app de Target, así como en tiendas seleccionadas de las casi 2,000 comunidades a las que nos enorgullece servir. Desde hace mucho tiempo ofrecemos productos que reflejan tanto el Orgullo como el 4 de julio en esta época del año. Este año no es diferente”.

Conclusión

Es falso que Target haya eliminado o reemplazado su mercancía del Pride Month o mes del orgullo por productos que exaltan la bandera y los colores estadounidenses, como afirman publicaciones en redes sociales. La famosa tienda por departamentos no ha eliminado sus artículos del orgullo, y esos anaqueles con exhibición pro EEUU, son parte de la previa al Día de la Independencia, según respondió un portavoz de Target, vía correo electrónico a elDetector. Búsquedas con palabras clave en Google, en inglés y español, no arrojaron resultados sobre la supuesta eliminación o reemplazo de la campaña en junio de 2025. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

