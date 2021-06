La esperanza de vida de los hispanos ha sufrido la peor baja desde la Segunda Guerra Mundial

Sin embargo, la Gran Recesión y sus efectos en la salud no afectaron a todos los estadounidenses por igual. Las personas negras controlan hoy menos riqueza que antes de la recesión, mientras que la brecha en la seguridad financiera entre los estadounidenses blancos y negros se ha ampliado, según un artículo de Nonprofit Quarterly publicado el año pasado. Y la tasa de desempleo entre los trabajadores negros no se recuperó a los niveles anteriores a la recesión hasta 2016.