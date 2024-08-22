La FDA aprueba nuevas vacunas contra variantes más recientes del covid-19

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó vacunas actualizadas contra variantes más recientes del covid-19, que se estima también podrían ser efectivas contra otras que puedan surgir este invierno.

Tras la autorización de la FDA, Pfizer y Moderna comenzarán a enviar millones de dosis a las farmacias estadounidenses. Un tercer fabricante estadounidense, Novavax, espera que su versión modificada de la vacuna esté disponible más adelante.

El jefe de vacunas de la FDA, el doctor Peter Marks, urgió a la población para acudir a vacunarse en cuanto las inyecciones estén disponibles. "Recomendamos encarecidamente a quienes sean elegibles que consideren recibir una vacuna para el covid-19 actualizada para brindar una mejor protección contra las variantes que circulan actualmente", dijo Marks.

La decisión de la agencia se produjo mientras continúa una ola del virus que inició en el verano en la mayor parte del país.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ya recomendaron la vacuna para todas las personas mayores de 6 meses. Las vacunas podrían estar disponibles en unos días.

Una vacuna que protege mejor que la del otoño pasado, según la FDA

Si bien la mayoría de los estadounidenses tienen cierto grado de inmunidad por infecciones previas o vacunas, o ambas, esa protección disminuye.

Las vacunas aprobadas el otoño pasado estuvieron enfocadas en una una variante del coronavirus que ya no circula y los datos de los CDC muestran que sólo alrededor del 22.5% de los adultos y el 14% de los niños la recibieron.

Optar por no aplicarse la nueva vacuna podría ser peligroso, porque incluso si su última infección fue leve, la próxima podría ser peor o dejarlo con síntomas prolongados del covid-19, dijo a AP el doctor Robert Hopkins Jr., de la Fundación Nacional de Enfermedades Infecciosas.

Las nuevas vacunas están adaptadas a un tipo detectado recientemente de las variantes omicron. Las inyecciones de Pfizer y Moderna apuntan a un subtipo llamado KP.2 que era común a principios de este año.

Si bien ahora se están propagando nuevas variantes, en particular la KP.3.1.1, están lo suficientemente relacionadas como para que las vacunas provean protección cruzada.

Un portavoz de Pfizer dijo que la compañía presentó datos a la FDA que muestran que su vacuna actualizada “genera una respuesta sustancialmente mejorada” contra múltiples subtipos de virus en comparación con la vacuna del otoño pasado.

La gran pregunta: ¿Cuándo acudir a vacunarse contra el virus?

La ola de covid-19 de este verano no ha terminado, pero las inevitables oleadas invernales tienden a ser peores. Y, si bien las vacunas contra el covid-19 son efectivas previniendo enfermedades graves, hospitalizaciones y muertes, la protección contra infecciones leves dura sólo unos meses.

Las personas que tienen un alto riesgo de contraer el virus no deben esperar, sino programar sus vacunas una vez que estén disponibles en su área, aconsejó Hopkins. Eso incluye a adultos mayores, personas con sistemas inmunológicos débiles u otros problemas médicos graves, residentes de hogares de ancianos y mujeres embarazadas.

Los adultos jóvenes y los niños sanos “pueden vacunarse en cualquier momento. No creo que haya una razón real para esperar”, dijo Hopkins.

El experto dijo que, sin embargo, está bien que los jóvenes busquen las inyecciones en el otoño, cuando habrán llegado muchas dosis a las farmacias y consultorios médicos.

La excepción: los CDC dicen que cualquier persona que haya tenido covid-19 recientemente puede esperar tres meses después de recuperarse antes de vacunarse, hasta que la inmunidad a esa infección comience a disminuir.

Hopkins, que atiende pacientes en la Universidad de Ciencias Médicas de Arkansas, considera vital que más jóvenes se vacunen este año, especialmente ahora que las escuelas comienzan cuando los niveles de coronavirus son altos en todo el país.

“El covid no mata a muchos niños, gracias a Dios, pero mata a muchos más niños que la influenza”, dijo Hopkins. Agregó que los maestros también deberían ponerse al día rápidamente con la vacuna.

Las autoridades sanitarias dicen que está bien vacunarse contra el covid-19 y la gripe al mismo tiempo, lo cual es conveniente para que las personas no tengan que hacer dos viajes. Pero aunque muchas farmacias ya anuncian vacunas contra la gripe, el mejor momento para esa vacunación suele ser desde finales de septiembre hasta octubre, justo antes de que la gripe comience a subir en climas fríos.

