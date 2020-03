Segundo caso en el mundo: médicos anuncian que un hombre tiene 30 meses sin VIH

Adam Castillejo tiene 30 meses sin VIH (virus de inmunodeficiencia humana). No lo hallaron ni en las muestras de sangre, ni en el fluido cerebro espinal, ni en el semen, ni en los tejidos intestinal o linfático. Fue ratificado como el segundo paciente curado, según cuenta la revista médica The Lancet HIV .

La recuperación de Castillejo se logró gracias a un trasplante de células madres de un donante con una mutación que impedía al VIH ingresar en sus células, por lo que el procedimiento a este paciente lo hizo básicamente resistente al virus. El artículo de The Lancet explica que con Castillejo se hicieron además ensayos de carga viral con muestras de plasma, semen y líquido cefalorraquídeo para detectar la presencia de material genético del VIH, que con el tiempo fue indetectable.

Todo se hizo al mismo tiempo que se suspendían sus tratamientos antirretrovirales, que según la agencia ONU Sida , ayudan a "reducir la carga del virus hasta niveles indetectables en la sangre y a demorar la progresión de la enfermedad causada por el VIH". Ellos mejoran la calidad y la esperanza de vida, pero no eliminan la infección por el VIH.

Un año después de aquel anuncio, Castillejo sigue libre del virus. "Creemos que esto es una cura, porque ha pasado otro año y hemos hecho más pruebas", dijo al diario The New York Times uno de los médicos que participó en la investigación, Ravindra Gupta, de la Universidad de Cambridge.

El 'paciente Londres'

La identidad de este paciente se dio a conocer apenas hace unas semanas. Castillejo contó al diario que la experiencia de vivir en el anonimato fue "surreal". "Estaba viendo la televisión y era como: 'Ok, están hablando de mí. (...) Era muy extraño'".

"No quiero que la gente piense: 'Oh, fuiste elegido'", se escuchó en el comunicado. "Esto solo pasó, yo estaba en el lugar indicado, probablemente en el momento indicado".

Frustración

En 2015 las noticias no mejoraban: sus médicos le decían que no llegaría hasta Navidad con vida. Y cuando apareció un donante de médula ósea para personas con linfoma que habían agotado otras opciones, los médicos de Castillejo no tenían la experiencia para realizarlo, especialmente con alguien con VIH.