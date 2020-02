Sin protección contra los rayos X: la ciencia cuestiona el uso de chalecos de plomo

El objetivo es mejorar la atención, pero requerirá un gran esfuerzo para asegurarles a reguladores, trabajadores de la salud y al público en general que es mejor no proteger.

"Existe este gran componente psicológico, no solo con los pacientes sino también con el personal", dijo Rebecca Marsh , médica física del Anschutz Medical Campus de la Universidad de Colorado en Aurora, quien habló sobre protección en un foro de diciembre en la reunión anual de Radiological Society of North America , en Chicago. "¿Cómo abordas algo que está tan profundamente arraigado en la mente de la comunidad de atención de salud y de los pacientes?".

Los escudos de plomo son difíciles de colocar con precisión, por lo que a menudo no protegen el área objetivo que debieran proteger. Incluso cuando están en el lugar correcto, pueden oscurecer inadvertidamente áreas del cuerpo que un médico necesita ver, por ejemplo, la ubicación de un objeto que se haya ingerido, lo que hace que deba repetirse el proceso de imagen, según la American Association of Physicists in Medicine, que representa a los físicos que trabajan en hospitales.