Los riesgos de consumir batidos de proteínas por el contenido de plomo y otros metales pesados en algunas marcas

Las merengadas de proteínas —un producto cada vez más común en los estantes de los supermercados y que se promociona como complemento para una buena nutrición— podrían ser tóxicas si se consumen de forma prolongada, según un estudio de Consumer Reports (CR).

La organización de defensa del consumidor analizó 23 marcas de suplementos proteicos en polvo y descubrió que más de dos tercios contenían niveles de plomo superiores a los considerados seguros para una dosis diaria.

“Es preocupante que estos resultados sean incluso peores que los de la última vez que realizamos las pruebas”, afirmó Tunde Akinleye, investigador de seguridad alimentaria de CR y responsable del estudio.

Los análisis mostraron que los niveles promedio de plomo eran más altos que los detectados hace 15 años, en una investigación similar de Consumer Reports. Además, se encontraron menos productos con cantidades indetectables de metales pesados.

Uno de los productos con los niveles más elevados fue Vegan Mass Gainer, de la marca Naked Nutrition, que contenía casi el doble de plomo por porción que el suplemento más contaminado del estudio de 2010, según el informe.

“No recomendamos el consumo diario de la mayoría de las proteínas en polvo, ya que muchas presentan altos niveles de metales pesados y ninguna es esencial para alcanzar los objetivos proteicos”, advirtió Akinleye.

De acuerdo con Consumer Reports, casi todos los productos de origen vegetal presentaron altos niveles de plomo, algunos de ellos “particularmente preocupantes”. Dos marcas superaban entre un 1,200% y un 1,600% los niveles de referencia considerados preocupantes (0.5 microgramos diarios), mientras que otras los excedían entre 400% y 600% por porción.

En promedio, los productos vegetales tenían nueve veces más plomo que los elaborados con proteínas lácteas como el suero, y el doble que los fabricados con carne de res. Aun así, la mitad de los productos de origen lácteo también superó los límites recomendados.

Pese a los hallazgos, Consumer Reports señaló que “no hay motivo para alarmarse” si una persona ha consumido alguno de los productos analizados. “Muchos de estos polvos pueden ingerirse ocasionalmente sin problema, e incluso aquellos con los niveles más altos de plomo están muy por debajo de la concentración necesaria para causar daños inmediatos”, precisó la organización.

Sin embargo, los expertos advierten que la mayoría de las personas no necesita suplementos proteicos, ya que el estadounidense promedio consume suficiente proteína en su dieta diaria. Por ello, recomiendan reconsiderar su uso habitual.

Pieter Cohen, médico y profesor asociado de la Facultad de Medicina de Harvard, explicó que muchos consumidores asumen que los suplementos son seguros y beneficiosos, “pero eso no es necesariamente cierto”.

Akinleye, por su parte, aconsejó a quienes los consumen de forma regular que reduzcan su ingesta.

A diferencia de los medicamentos recetados o de venta libre, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no revisa, aprueba ni evalúa los suplementos como las proteínas en polvo antes de su comercialización. Además, no existen límites federales para la cantidad de metales pesados que estos productos pueden contener, recordó Consumer Reports.

