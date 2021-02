Secretario general de la ONU dice que hace falta un plan mundial de vacunación

En la inauguración de una sesión especial del Consejo de Seguridad sobre vacunas este miércoles, celebrada entre ministros de Relaciones Exteriores, Guterres advirtió que solo 10 países han administrado el 75% de las dosis hasta ahora, y 130 países no han recibido ninguna vacuna .

Mientras, en la gran mayoría de países aún no cuentan con ninguna vacuna.

Inequidad

El Consejo de Seguridad de la ONU tiene como misión mantener la paz y la seguridad en el mundo, pero no tiene competencias especiales en materia de salud, por lo que es poco probable que se llegue a algún tipo de resolución esta semana, como señaló bajo anonimato un embajador a la AFP.

Según el monitoreo no oficial del diario The New York Times, hasta este martes se han puesto en el mundo 181.1 millones de dosis, con una clara brecha entre países.