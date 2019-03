Purple Day: una oportunidad para saber más sobre la epilepsia, esa gran desconocida

Qué es la epilepsia

La International League Against Epilepsy (ILAE) clasificó recientemente la epilepsia como una enfermedad, en lugar de un trastorno, para transmitir mejor la idea de que es una condición médica seria.

Qué no es la epilepsia

No es contagiosa (sus causas son variadas, pero nunca por contagio), ni un problema psicológico. Una epilepsia no convertirá a una persona en enfermo mental. Es un problema físico derivado de un exceso esporádico de actividad eléctrica en un grupo neuronas.

¿Tiene cura?

El 70% de las personas afectadas pueden controlar los ataques con medicación , señala Ribot. Para una tercera parte de los pacientes, apunta este experto, las medicinas no servirán. Algunos de ellos pueden beneficiarse de cirugía, que puede efectuarse de forma tradicional o bien con una nueva técnica que consiste en el uso de láser para "quemar" esa parte del cerebro que causa las crisis, señala Ribot. Esta operación tiene la ventaja, explica el doctor, de una recuperación mucho más rápida . Por otra parte, los pacientes que no son candidatos a esta cirugía pueden optar por la neuromodulación, que es similar a llevar un marcapasos pero implantado en diferentes áreas del cerebro para controlar las crisis .

" Hay muchas opciones para tratar la epilepsia y los pacientes deberían optar por un control total de las crisis. Desafortunadamente, debido a la falta de conciencia o de recursos muchas veces no obtienen un diagnóstico apropiado ", señala el experto.

¿Puede tratarse con marihuana medicinal?



Mientras tanto, la FDA aprobó a principios de verano el primer medicamento elaborado a base de marihuana medicinal, desarrollado para tratar la epilepsia en pacientes que no responden al tratamiento tradicional. "Los estudios para este producto se llevaron a cabo en pacientes con formas muy severas de epilepsia", dice Ribot. "Los pacientes en esos estudios tuvieron un 40% de reducción en las crisis, así que creo que es una herramienta para tratar la epilepsia. Pero advertiría a los pacientes para que no piensen que es una cura mágica, ya que probablemente funcionará como muchas otras medicaciones: será efectivo para algunos, pero no para todos". "Se necesitan más estudios para determinar su eficacia en otros tipos de epilepsia", añade.