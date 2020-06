¿Puede una segunda ola de contagios de covid-19 causar más daños que la primera?

"La gente está yendo al mar y lógicamente no se ponen los tapabocas, pero aquí hay un grave problema y es la brisa, ya que no sabemos cuántos metros se puede desplazar el virus en el aire y contagiar a muchos más", dijo.

Ninguna autoridad del país quiere volver a cerrar

" Hasta ahora no hemos pensado en cerrar de nuevo las ciudades , pero todo depende la decisión que tome el alcalde del condado. Sabíamos desde antes que con las reaperturas los números de contagios se elevarían, esto que está pasando no es una sorpresa, pero ahora estamos expectantes de lo que suceda en las próximas dos semanas, ya que ahí es donde se espera un eventual aumento de los contagios debido a las protestas generadas en el país", dijo el alcalde.

"Si me vuelve a dar el covid-19, posiblemente me muera"

"Era como si el virus no quisiera abandonar mi cuerpo. Estoy segura que si me vuelvo a contagiar no podré luchar contra él, no tengo fuerzas suficientes para enfrentarlo", indicó, argumentando además que ha perdido peso y que su capacidad respiratoria es mínima desde que se contagió.