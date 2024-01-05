La FDA autoriza a Florida a importar medicinas más baratas de Canadá: ¿puede convertirse en un modelo para el país?

Video Biden negocia medicinas más baratas para el Medicare: conocen cuáles están en la lista

El viernes, la Administración Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA) despejó el camino para el plan Florida de importar medicamentos recetados de menor precio desde Canadá, un enfoque largamente buscado para acceder a medicamentos más baratos que sigue a décadas de frustración con los precios de los medicamentos en Estados Unidos. Se trata del primer plan de este tipo en el país.

El gobernador republicano Ron DeSantis promulgó el plan en 2019, pero requirió revisión federal y aprobación de la FDA, que controla las importaciones de medicamentos recetados. Los partidarios de la medida esperan que se convierta en un importante paso en el hasta ahora infructuoso esfuerzo por controlar los precios de los medicamentos.

La industria farmacéutica se opone a la medida

El presidente Joe Biden ha respaldado este tipo de programas como una forma de reducir los precios y firmó una orden ejecutiva en 2021 que ordenó a la FDA trabajar con los estados en materia de importaciones de medicinas.

Colorado, Maine, New Hampshire, Nuevo México, Dakota del Norte, Texas, Vermont y Wisconsin han promulgado leyes que permiten el establecimiento de programas estatales de importación de medicamentos, y algunos de ellos han solicitado la aprobación de la FDA.

La solicitud de Colorado está pendiente y la de New Hampshire fue rechazada mientras que la de Vermont, cuya solicitud fue devuelta por estar incompleta, está esperando a ver como se desarrolla la situación.

La aprobación de la solicitud de Florida representa un cambio de política sísmico después de décadas de cabildeo por parte de la industria farmacéutica, que alega que las importaciones expondrán a los pacientes estadounidenses a riesgos de medicamentos falsificados o adulterados.

Pero la política ha cambiado en los últimos años, y ambos partidos, incluyendo al expresidente Donald Trump, han redoblado su apuesta por el enfoque de importación.

Se espera que la principal organización de cabildeo de la industria farmacéutica, Pharmaceutical Research and Manufacturers of America (PhRMA) presente una demanda para evitar que el plan de Florida entre en vigor y algunas compañías farmacéuticas han alcanzado acuerdos con mayoristas canadienses para evitar que exporten sus medicamentos.

Por su parte, el gobierno de Canadá ha implementado medidas para bloquear la exportación de medicamentos recetados que escasean en ese país, mientras que funcionarios de salud canadienses han advertido que el mercado de medicamentos recetados de su país es demasiado pequeño para tener un impacto real en los precios que pagan los estadounidenses.

La FDA dijo que el programa de Florida estará autorizado por dos años. Según los requisitos federales, los funcionarios estatales deben probar los medicamentos para asegurarse de que sean auténticos y volver a etiquetarlos para que cumplan con los estándares estadounidenses.

El Departamento de Salud de Florida también debe proporcionar un informe trimestral a la FDA sobre los tipos de medicamentos importados, los ahorros de costos y cualquier posible problema de seguridad y calidad que surja.

"Estas propuestas deben demostrar que los programas generarían importantes ahorros de costos para los consumidores sin agregar riesgo de exposición a medicamentos inseguros o ineficaces", dijo el Dr. Robert Califf, comisionado de la FDA, en un comunicado.

Muchas personas ya compran al menos algunos de sus medicamentos en farmacias de Canadá o México, aunque técnicamente es ilegal importarlos.

EEUU es uno de los pocos países desarrollados que no impone límites a los precios de las medicinas que se venden en su territorio

Según las regulaciones actuales, los estados pueden importar ciertos medicamentos a través de farmacias y mayoristas. Según estimados del estado de Florida los contribuyentes podrían ahorrar hasta $150 millones anualmente bajo el programa.

La propuesta del estado incluye varias clases de medicamentos, incluidos medicamentos para el asma; enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC; diabetes; VIH y SIDA; y enfermedades mentales.

Los medicamentos serían sólo para ciertas personas, incluyendo niños pequeños, reclusos, ciertos pacientes de edad avanzada y, eventualmente, beneficiarios de Medicaid.

Como la mayoría de los países desarrollados, Canadá establece límites a los precios que los fabricantes de medicamentos pueden cobrar si desean ingresar al mercado.

Estados Unidos ha tenido durante mucho tiempo los precios de medicamentos recetados más altos del mundo, y prácticamente no existen límites gubernamentales sobre lo que las empresas pueden cobrar.

La ley de Reducción de la Inflación, aprobada por el Congreso en 2022 sin votos republicanos y promulgada por el presidente Biden en agosto de ese año, permite al gobierno federal negociar los precios de algunos medicamentos utilizados por personas mayores en el programa Medicare y estableció un tope de $35 para las prescripciones de insulina

Tales negociaciones estuvieron prohibidas por una la ley de Medicare de 2003, promulgada por el entonces presidente George W. Bush.

Con información de The Associate Press.