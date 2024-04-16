Cambiar Ciudad
FDA

FDA retira una bebida etiquetada como ‘cero azúcar’ porque tiene altos niveles de endulzante

Hasta el momento la FDA no ha tenido ningún reporte de incidencias o enfermedades provocadas por el consumo de esta bebida mal etiquetada.

Por:
Univision
Video La OMS está a punto de declarar cancerígeno el aspartamo: ¿qué tan peligroso es su consumo?

Cientos de latas de la bebida Schweppes zero sugar ginger ale caffiene free de 7.5 onzas están siendo retiradas de las tiendas luego de que la compañía que las produce se percatara que esta versión sin azúcar en realidad tiene altos niveles de endulzante.

La Administración de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés), informó en su reporte semanal de productos retirados del mercado que Pepsico Inc estaba retirando voluntariamente de los anaqueles la bebida luego de que se percataran del error en la fabricación.

PUBLICIDAD

“Durante una investigación interna, la empresa descubrió que el producto etiquetado como ‘Zero Sugar’ contenía azúcar en su totalidad”, dice el reporte de la FDA.

De acuerdo con Pepsico, el producto mal elaborado se envió a los siguientes estados: Maryland, Pennsylvania and West Virginia.

Notas Relacionadas

Así ha crecido el multimillonario negocio de los refrescos mexicanos de exportación que tiene a EEUU como su principal cliente

Así ha crecido el multimillonario negocio de los refrescos mexicanos de exportación que tiene a EEUU como su principal cliente

Dinero
3 min

Más sobre FDA

EEUU aprueba el uso del lenacapavir, la primera inyección preventiva contra el VIH que solo requiere dos dosis al año
3 mins

EEUU aprueba el uso del lenacapavir, la primera inyección preventiva contra el VIH que solo requiere dos dosis al año

Salud
Gobierno de Trump limita el acceso a vacunas contra el covid-19: ¿quiénes podrán recibirla ahora?
6 mins

Gobierno de Trump limita el acceso a vacunas contra el covid-19: ¿quiénes podrán recibirla ahora?

Salud
El peligroso del éxito de Ozempic: alertan sobre falsificaciones del producto
2 mins

El peligroso del éxito de Ozempic: alertan sobre falsificaciones del producto

Salud
Renuncia el principal funcionario de vacunas de EEUU ante la gestión de "desinformación y mentiras" de RFK Jr.
2 mins

Renuncia el principal funcionario de vacunas de EEUU ante la gestión de "desinformación y mentiras" de RFK Jr.

Salud
Te explicamos qué dijo la FDA sobre varios productos de 'skin care' populares en TikTok
5 mins

Te explicamos qué dijo la FDA sobre varios productos de 'skin care' populares en TikTok

Salud
Cómo funciona la nueva medicina contra el dolor sin opioides aprobada por la FDA
3 mins

Cómo funciona la nueva medicina contra el dolor sin opioides aprobada por la FDA

Salud
Adiós a la cereza del pastel: la FDA prohíbe un popular colorante rojo para alimentos por el riesgo de provocar cáncer
4 mins

Adiós a la cereza del pastel: la FDA prohíbe un popular colorante rojo para alimentos por el riesgo de provocar cáncer

Salud
Retiran del mercado brócoli vendido en Walmart por riesgo de listeria
3 mins

Retiran del mercado brócoli vendido en Walmart por riesgo de listeria

Salud
La FDA emite una advertencia urgente por posible salmonela en huevos vendidos en Costco
2 mins

La FDA emite una advertencia urgente por posible salmonela en huevos vendidos en Costco

Salud
Ozempic, Wegovy | Biden propone que Medicare y Medicaid cubran los costosos medicamentos para la obesidad para millones en EEUU
4 mins

Ozempic, Wegovy | Biden propone que Medicare y Medicaid cubran los costosos medicamentos para la obesidad para millones en EEUU

Salud


La empresa no especificó qué cantidad de azúcar contenían las latas mal elaboradas. El sitio web de Schweppes, señala que la versión sin cafeína de ginger ale no contiene azúcar, aunque sí altos niveles de sodio.

Los productos que están siendo retirados tienen el código impreso May 20 24 MAY20240520VS02164 - MAY20240550VS02164.

Hasta el momento la FDA no ha tenido ningún reporte de incidencias o enfermedades provocadas por el consumo de esta bebida mal etiquetada.

Notas Relacionadas

Para vivir más, deja los refrescos: otro estudio los vincula con la muerte prematura

Para vivir más, deja los refrescos: otro estudio los vincula con la muerte prematura

Salud
3 min


De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, por sus siglas en inglés) “las bebidas azucaradas son la principal fuente de azúcares añadidos en la dieta estadounidense. Estos líquidos endulzados incluyen refrescos regulares, bebidas de frutas, bebidas deportivas, bebidas energéticas y aguas endulzadas”.

Las personas que toman bebidas azucaradas con frecuencia tienen un mayor riesgo de enfrentar problemas de salud tales como el aumento de peso, obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades del corazón, enfermedades del riñón, enfermedad del hígado graso no alcohólico, caries y gota.

Mira también:

Video Ansiedad, sudoraciones y taquicardia: los riesgos de las bebidas energéticas en menores de edad
Relacionados:
FDARecallsBebidasAzúcar

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX