Los CDC reportan que al menos 9,282 trabajadores de salud se contagiaron por el virus y 27 de ellos fallecieron

Infectada y obligada al aislamiento



“Yo trabajo en la sala de emergencias del hospital UC Davis Medical Center, pero no sabía que algunos pacientes ya estaban infectados porque no había kits de pruebas”, dijo. “Nosotros, hacíamos una valoración de los pacientes, de acuerdo como se presentaban los síntomas; algunos después daban positivo, porque de inicio eran asintomáticos, pero no había un protocolo ni una manera rápida de identificar a quienes estaban enfermos”.