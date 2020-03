Le cobraron miles de dólares por la prueba del coronavirus: cómo la falta de acceso a la salud puede empeorar el brote en EEUU

La epidemia amenaza con mostrar las costuras de un sistema en el que ir al médico puede ser privativo o acarrear desproporcionadas e inesperadas consecuencias financieras, tengas o no seguro médico.

Se dice que para contener el virus las personas deben llamar a su médico si desarrollan síntomas, de modo que puedan ser sometidos a la prueba de despistaje, pero ¿lo harán aquellas que temen no poder pagarlo?

Trabas para el diagnóstico oportuno

En el caso de un virus altamente contagioso y para el cual todavía no hay tratamiento disponible esto puede traer graves implicaciones para la salud pública.

“El diagnóstico oportuno es fundamental para frenar la trasmisión y reducir los índices de fatalidad. En la ausencia de un sistema de salud universal, me preocupa mucho que el miedo por las cuentas médicas inhiba a la gente de buscar diagnóstico y tratamiento ”, dice a Univision Noticias Alison Galvani, directora del Centro de Modelos de Enfermedades Infecciosas y Análisis de la Universidad de Yale.

Remover las barreras financieras

Y el panorama no ha cambiado demasiado desde entonces, tal y como hace ver Vanessa Kerry, médico y profesora de la Escuela de Medicina de Harvard y CEO de Seed Global Health en un artículo de opinión publicado en CNN.

A finales de 2018 la tasa de adultos no asegurados alcanzó casi el 14% , lo más alto en cuatro años luego de que se implementaran medidas para sabotear Obamacare.

Por ahora no está claro cómo la administración de Trump encarará estos retos.

Algunos estados como Nueva York han dado un paso adelante para atacar el problema. El gobernador Andrew Cuomo anunció que ordenó a los seguros del Estado que no cobraran a la gente por hacerse el test, incluyendo los copagos por ir al médico u hospital.

Si tienes un seguro de Obamacare, la prueba de Covid-19 es gratuita o no tan cara si se hace en la oficina de un doctor y no directamente en un hospital, dice a Newsweek Jonathan Gruber, profesor de economía del MIT.

¿Qué hago si no tengo seguro médico?

No dejes que inquietudes económicas te priven de buscar atención médica si es necesario. Revisa si en tu zona hay una clínica comunitaria o considera usar algún servicio de telemedicina que pueda ayudarte a determinar si de verdad podrías tener Covid-19.

También ten en cuenta que todos los centros de salud que reciben fondos federales tienen el deber de prestar atención médica a pacientes que sufren una emergencia de vida o muerte, independientemente de si tienen o no papeles o seguro médico. La ley los obliga a brindar atención hasta que el paciente esté estable, pero no de ahí en adelante, así la persona no se haya curado por completo.