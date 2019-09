Por primera vez desde la implementación de Obamacare aumenta la cantidad de estadounidenses sin seguro médico

Unos 27,5 millones de personas -8,5% de la población- no tuvieron una póliza de salud en 2018 , lo que representa casi un 8% más de las que hubo en 2017. La cifra asombra no sólo porque es la primera vez que hay un incremento de los no asegurados, sino también porque esto ocurre en pleno apogeo de la economía donde la pobreza bajó a 11.8% - el nivel más bajo en una década-, tal y como revela un reporte divulgado por la Oficina del Censo este martes.

“En un período continuado de crecimiento económico uno esperaría no retroceder en cuanto a cobertura de seguro médico”, dijo al New York Times, Sharon Parrot, vicepresidenta del Center on Budget and Policy Priorities.