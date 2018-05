Data del censo indica que hasta 71% de los adultos indocumentados que viven en EEUU no tienen seguro médico . Aunque muchos de ellos han trabajado durante toda su vida y pagan por el Seguro Social y Medicare , no pueden optar a estos programas. Tampoco son elegibles para comprar una póliza dentro de los mercados de Salud del Affordable Care Act que excluye a quienes no tengan status legal en el país.

La información médica está protegida por el HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996), lo que significa que todos los datos (incluyendo el estatus migratorio, nacionalidad o fecha de nacimiento) son confidenciales y no pueden ser compartidos por nadie, aclaró a Univision Noticias Kathleen Raquel Page, directora del Center for Health and Opportunity for Latinos. "El gobierno no puede pedir esta información y los proveedores de salud tienen la obligación de mantenerla confidencial".