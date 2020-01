Trump contradice otra de sus promesas y no descarta recortes a Medicare y al Seguro Social: “Sería lo más fácil”

En 2016 Donald Trump aseguró que no haría recortes a Medicare o el Seguro Social , pero a juzgar por sus declaraciones en Davos esta semana, esa podría sumarse a la larga lista de promesas incumplidas.

No sería la primera vez en que Trump contradice una de sus afirmaciones. Y ya hay algunos indicios que apuntan a esa intención: su última propuesta de presupuesto incluía un recorte de 1.9 trillones de dólares a programas como Medicare y Medicaid, así como 26 billones de dólares menos de gastos en programas del Seguro Social, recuerda The New York Times.