La FDA publica primer análisis sobre solicitud de Pfizer para la vacuna de refuerzo

Este miércoles, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) dio a conocer su primer análisis a la solicitud de Pfizer para que se apruebe una vacuna de refuerzo contra el covid-19, apenas dos días antes de que se reúna el comité asesor de expertos externos, que dictaminará si la agencia debe o no aprobar la solicitud de la farmacéutica, informó The New York Times.