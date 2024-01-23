¿Por qué están apareciendo casos de sarampión en EEUU? Lo que dicen los expertos sobre este virus altamente contagioso

Video Brotes de sarampión encienden las alarmas en EEUU: se han reportado casos en tres ciudades

Los brotes de sarampión estuvieron controlados durante dos décadas en Estados Unidos, al grado de que se declaró su erradicación en el país, pero recientes contagios han despertados las alertas de las autoridades sanitarias.

De acuerdo con un recuento en medios locales, hasta el 12 de enero, dos condados en Washington notificaron un total de seis casos de sarampión entre adultos no vacunados. En Atlanta un habitante no vacunado se contagió con sarampión convirtiéndose en el primer caso confirmado de esta enfermedad en la ciudad en más de tres años.

En el condado de Camden, Nueva Jersey, las autoridades sanitarias confirmaron un caso de sarampión el 13 de enero. Y en el área de Philadelphia se han confirmado nueve casos hasta este martes.



Aunque 17 casos podrían no parecer alarmantes, a nivel mundial se han detectado cifras que preocupan a las autoridades sanitarias estadounidenses debido al rápido contagio de la enfermedad en las personas que no están vacunadas.

Más de 30,000 casos fueron registrados en 40 de los 53 países europeos entre enero y octubre del año pasado, un incremento interanual superior al 30%, informó la región europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), registraron del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 tan solo 56 casos de sarampión en 20 jurisdicciones, por lo que los recientes contagios en lo que va del año han ocasionado que se hable de un brote o estallido de la enfermedad.



“Un brote significa más enfermedad de la esperada”, dicen los CDC en un comunicado del 12 de enero en el que hacen énfasis en que el sarampión es extremadamente contagioso. “ 9 de cada 10 personas que no estén protegidas se infectarán tras la exposición al virus del sarampión”, dice el documento.

Pero ¿a qué se debe este nuevo brote de sarampión? Esto es lo que dicen los expertos:

La aplicación de vacunas se pospuso durante la pandemia

Aunque el sarampión se declaró eliminado en EEUU en 2000, la inmunización contra el virus sigue siendo fundamental para que se presenten nuevos casos. Al ser una infección infantil causada por un virus, la aplicación de la vacuna debe ser aplicada a temprana edad, 12 y los 15 meses, y otra vez entre los 4 y los 6 años, antes del ingreso escolar.

Los CDC recomiendan vacunarse con dos dosis de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (conocida como MMR) de acuerdo con el calendario de vacunación sistemática. Las dos dosis de la MMR tienen un 97 % de eficacia en la prevención del sarampión y protegen a quienes las reciben de por vida.

Sin embargo, durante la pandemia “más de 61 millones de dosis de vacunas contra el sarampión se pospusieron o no se aplicaron de 2020 a 2022 debido a los retrasos relacionados con covid-19 en las actividades de inmunización suplementaria”, dicen los CDC. Esto aumenta el riesgo de brotes mayores en todo el mundo, incluido EEUU.



"El sarampión no suele darse entre la población con altos índices de vacunación. Así que, en ese sentido, las bajas tasas de vacunación son la causa indirecta del sarampión", explicó a Peter Hotez, codirector del Centro del Hospital Infantil de Texas a CBS News.

“Mi preocupación es que vamos a seguir viendo casos adicionales de sarampión, y me preocupa que... aproximadamente el 20% de los casos de sarampión requieren hospitalización. Así que, si esto sigue así, vamos a empezar a ver niños hospitalizados con sarampión", agregó Hotez.

Las exenciones no médicas para las vacunas ponen en riesgo la salud

Aunque la pandemia del Covid-19 influyó en los esquemas de vacunación, otros factores como el aumento de familias que deciden no vacunar a sus hijos por razones no médicas, tiene gran relevancia en este nuevo brote de sarampión.

Los bajos índices de vacunación “tienen su origen en las políticas de algunos estados que permiten, por ejemplo, exenciones no médicas, en no hacer cumplir rigurosamente los requisitos de vacunación y en campañas de salud pública inadecuadas”, dice Ezekiel J. Emanuel, catedrático de Ética Médica y Política Sanitaria de la Universidad de Pensilvania en su columna en The New York Times.

Recientemente una mujer de Long Island falsificó los registros de vacunas de unos 1,500 niños en edad escolar, según el Departamento de Salud del estado de Nueva York, que el 17 de enero anunció que la había multado con 300,000 dólares.



Las autoridades dijeron que la mujer comenzó a falsificar los registro al inicio del año escolar 2019-2020 después de que una epidemia de sarampión llevara a Nueva York a poner fin a las exenciones religiosas para las vacunas. Las nuevas reglas significaban que alrededor de 26,000 niños que anteriormente habían estado exentos necesitaban vacunarse para regresar a la escuela ese otoño.

Pero en lugar de administrar las vacunas exigidas, Jeanette Breen, de Baldwin Nueva York, administró miles de perlas homeopáticas a niños en edad escolar y luego falsificó sus historiales de vacunación, según las autoridades.

"Tergiversar o falsificar los registros de vacunas pone vidas en peligro y socava el sistema que existe para proteger la salud pública", declaró en un comunicado James McDonald, Comisionado de Salud del estado.

La desinformación causa que más personas se opongan a las vacunas

Muchas familias en EEUU temen vacunar a sus hijos por información falsa que asegura que las inmunizaciones causan autismo en los niños.

“Se han planteado preocupaciones generalizadas sobre un posible vínculo entre la vacuna contra sarampión, paperas y rubéola y el autismo. Sin embargo, en los informes exhaustivos de la Academia Estadounidense de Pediatría, la Academia Nacional de Medicina y los CDC se llegó a la conclusión de que no existe una relación con evidencia científica entre la vacuna MMR y el autismo”, dice la Clínica Mayo.

Estas organizaciones señalan que el autismo se identifica a menudo en niños pequeños de entre 18 y 30 meses, que es aproximadamente el momento en que los niños reciben su primera vacuna contra sarampión, paperas y rubéola. Sin embargo, esta coincidencia temporal no debe confundirse con una relación de causa y efecto.



“Los estados también deben poner fin a las prórrogas concedidas a los escolares para completar la vacunación sistemática durante la pandemia y emprender enérgicas campañas de divulgación y educación en la comunidad para fomentar la vacunación haciendo hincapié en su seguridad e importancia”, dice Emanuel.

El catedrático también sugiere que los estados emprendan actualizaciones tecnológicas y la estandarización de datos necesarias para mejorar los enlaces de datos entre las escuelas, los programas de inmunización locales y estatales y los CDC para realizar un seguimiento de las tasas de inmunización infantil sistemática.

Los viajeros son otro factor de contagio

Debido a que hay varios países con brotes activos de sarampión el contagio de la enfermedad puede llegar a cualquier parte a través de los viajeros.

"Muchas de las enfermedades para las que tenemos vacunas prácticamente han desaparecido de Estados Unidos, pero desde luego no en otros lugares del mundo", afirma Thomas Murray, profesor de pediatría de la Facultad de Medicina de Yale en CNN.

Si una persona no vacunada va a un país donde una enfermedad sigue siendo común, se infecta y la trae de vuelta a EEUU, señala Murray, puede contagiar el virus a otras personas no vacunadas. "Hay muchos viajes de ida y vuelta", agregó.

¿Cuáles son los síntomas a los que debes estar alerta?

De acuerdo con la clínica Mayo, los signos y síntomas del sarampión aparecen entre 10 y 14 días después de la exposición al virus.

Los contagiados experimentarán, fiebre, tos seca, escurrimiento nasal, dolor de garganta, ojos inflamados (conjuntivitis). Además de manchas blancas diminutas con centro blanco azulado y fondo rojo dentro de la boca, en la cara interna de la mejilla, también denominados manchas de Koplik.

Una señal característica de la enfermedad es un sarpullido en la piel de manchas grandes y planas que generalmente se funden entre sí. La infección ocurre en etapas en el transcurso de 2 a 3 semanas.

