¿Qué efectividad tiene cada vacuna del covid-19 ante la variante delta?

Sin embargo, la protección de Pfizer ante delta para hospitalizaciones y enfermedad grave es del 71% con la primera dosis y del 92% con las dos. Estos datos, que están basados en la población y no en una muestra, no están disponibles todavía para las otras vacunas administradas en EEUU. Los estudios sobre población y no muestra son mucho más complejos de efectuar porque los científicos no controlan todos los factores que pueden influir en sus datos.