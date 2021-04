Tips para recuperar el cuerpo después del ejercicio extenuante

* Este contenido ha sido producido por el equipo de Santo Remedio. El equipo de Univision Noticias no está involucrado. Si usted hace una compra, Univision recibe parte de los ingresos.

Nos quedan tres meses para la llegada del verano, de la ropa más ligera ¡y del traje de baño! Por eso, muchos de nosotros comenzamos a darle duro al ejercicio, tratando de compensar en poco tiempo lo que no hemos hecho de manera gradual y constante. No es la mejor solución, pero al menos es una motivación para empezar a preocuparnos verdaderamente por nuestra salud. Pero claro, en ese afán de lograr resultados rápidos, a veces se nos pasa la mano forzando demasiado nuestro cuerpo a dar el 100% cuando no está preparado para hacerlo. Es la razón por la que hoy queremos ofrecerte algunas sugerencias para preparar y reponer el organismo lo más rápido, natural y saludable posible.