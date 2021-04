Males que los hispanos debemos frenar hoy mismo

* Este contenido ha sido producido por el equipo de Santo Remedio. El equipo de Univision Noticias no está involucrado. Si usted hace una compra, Univision recibe parte de los ingresos.

¿Por qué los hispanos siempre llevamos las de perder?

No estamos en una novela en el papel de víctima. Es cierto que tenemos cierta predisposición que nos lleva a ocupar los primeros lugares en los problemas de salud más comunes. Pero debemos ser honestos con las razones y responsables para tomar acción:

La prediabetes y diabetes

Sabemos que la diabetes ocurre cuando una persona no produce suficiente insulina o es resistente a la insulina. Pero, en términos generales, antes de llegar a eso ocurre la prediabetes, cuando los niveles de azúcar en la sangre son más altos de lo normal, pero todavía no son lo suficientemente elevados para que se considere que hay diabetes tipo 2.

Claro está que no es común que una persona se mida el azúcar si no tiene algún síntoma que le haga sospechar que tiene problemas. Y ese es el mayor inconveniente, porque la prediabetes no da señales. Por esta razón, los CDC y otros organismos recomiendan hacer una prueba de riesgo de prediabetes. Se trata de un pequeño cuestionario, que nos ayuda a ver qué tantas posibilidades tenemos de desarrollar diabetes de acuerdo a los factores de riesgo. Por ejemplo: