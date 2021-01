Que la pandemia no te haga olvidar tus huesos: cómo cuidar el soporte de nuestro cuerpo

* Este contenido ha sido producido por el equipo de Santo Remedio. El equipo de Univision Noticias no está involucrado. Si usted hace una compra, Univision recibe parte de los ingresos.

Muchos de nosotros estamos a punto de cumplir un año con una rutina completamente nueva en nuestras vidas. Pasamos de una vida ‘normal’, divididos entre distintos lugares, actividades y horarios, a un ritmo más pasivo, restringido en muchos casos a un ambiente en nuestro hogar, que hoy funciona de oficina, casa, cocina y gimnasio. ¿Quién lo iba a imaginar?

Pero nos hemos ido acoplando de la mejor manera posible, con la esperanza puesta en el momento en que las cosas vuelvan a la verdadera normalidad. Sin embargo, el hecho de que pasemos el mayor tiempo en casa nos ha vuelto más sedentarios y nuestros huesos, que son el soporte de nuestro cuerpo, sea uno de los aspectos más afectados… Y más olvidados. ¿Qué podemos hacer para evitarlo y brindarles más apoyo? Ahora te lo contamos.

