Ansiedad: cómo reconocer y tratar naturalmente sus síntomas poco conocidos

Ya hay mucha gente que, si pudiera, cancelaría su “suscripción” al 2021 porque los primeros días no han cumplido sus expectativas. La verdad es que, a la mayoría nos ha puesto los nervios de punta, porque estábamos seguros de que ya el 2020 nos había dado con todo lo que tenía y este año empezaría con una energía completamente diferente. Pero sabemos que la vida es así y siempre puede sorprendernos con situaciones que nos hacen tambalear y crean o aumentan la incertidumbre, generándonos ansiedad.

Sabemos que la ansiedad y el estrés nos genera esa sensación de intranquilidad que no nos deja ni respirar tranquilos. Nos sentimos frente a “algo” que nos pone en peligro, podemos hiperventilarnos e, incluso, temblar. Es muy importante hacer lo máximo posible por controlar la ansiedad, porque hace que tengamos una percepción de los problemas todavía más grandes de lo que en realidad son, que empecemos a tener problemas para dormir, que desencadene en depresión porque dejamos de ver opciones para resolver las cosas; nos bajen las defensas y puede, entre muchos efectos, acelerar también el ritmo cardiaco.

Cargando Video... ¿Sabes cuáles son los síntomas de la ansiedad? Dr. Juan llegó con sus santos remedios para controlarla



Pero hay otros síntomas que, aunque muchos los experimentamos cada vez que estamos bajo mucha presión, no siempre los relacionamos con ansiedad. Y, por lo tanto, los dejamos pasar. Sin embargo, hay que ponerles atención. Por ejemplo:

• Sensación de hormigueo

• Temblor del párpado

• Fatiga

• Falta de concentración

• Acné y urticaria

• Cambios digestivos como colon irritable

• Incluso, visión borrosa debido a las subidas de adrenalina que podemos experimentar. Porque esto hace que la pupila se dilate, entra más luz en el ojo y eso provoca que la visión se nuble.

Y atención, que cuando existen demasiados síntomas de ansiedad, es posible que puede derivar en algún problema mayor, tal como:

• Arritmias del corazón

• Aumento de riesgo de hipertensión. Así es que hay que tratar de controlarla a como dé lugar.

¿Qué podemos hacer para ayudarnos a controlar la ansiedad naturalmente?

Lo primero es intentar relajarnos. No es fácil, lo sabemos. Pero hay que enfocarse en técnicas y opciones que pueden darnos una mano para bajar ese nerviosismo permanente. Por ejemplo:

Recuerda que no tenemos nada garantizado. Pero siempre podemos hacer muchísimo para mantener nuestro espíritu y ánimo en alza ¡y en calma! Eso, es el único derecho que nadie nos puede arrebatar.

