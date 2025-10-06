En qué consiste el revolucionario descubrimiento sobre el sistema inmunitario que le valió el premio Nobel de Medicina a tres científicos

Video ¿Qué aportan los estudiantes internacionales de Harvard? Estos ganaron un Nobel

Tres científicos ganaron el premio Nobel de Medicina este lunes por sus investigaciones sobre cómo el cuerpo controla el sistema de defensa para evitar enfermedades autoinmunes.

El trabajo de Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi desentrañó una vía clave que el cuerpo utiliza para mantener el sistema inmunológico bajo control, llamada tolerancia inmune periférica.

Los hallazgos han sido críticos para entender enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, la artritis reumatoide y el lupus.

La categoría de medicina es la primera de los premios Nobel y fue anunciado por un panel en el Instituto Karolinska, en Estocolmo, Suecia.

¿En qué consiste el descubrimiento que ganó el premio Nobel de medicina en 2025?

El sistema inmunitario tiene muchos mecanismos superpuestos para detectar y combatir bacterias, virus y otros agentes dañinos, pero a veces ciertas células inmunes se descontrolan, atacando erróneamente las propias células y tejidos de las personas, causando enfermedades autoinmunes.

Los científicos pensaban que el cuerpo regulaba este sistema solo de manera centralizada.

Sin embargo, los ganadores del Nobel desentrañaron una forma adicional en la que el cuerpo mantiene el sistema bajo control si las células inmunitarias se confunden y confunden las células humanas con intrusos, lo que ocurre cuando una persona tiene una enfermedad autoinmune.

¿Por qué es importante su trabajo?

El trabajo abrió un nuevo campo de la inmunología, dijo a AP la profesora de reumatología del Instituto Karolinska, Marie Wahren-Herlenius.

Hasta que se publicó la investigación del trío, los inmunólogos no entendían la complejidad de cómo el cuerpo diferencia las células extrañas de las propias, dijo a AP el doctor Jonathan Schneck, experto en inmunología celular de la Universidad Johns Hopkins.

Los científicos están utilizando actualmente esos hallazgos de diversas maneras: para descubrir mejores tratamientos para enfermedades autoinmunes, mejorar el éxito de los trasplantes de órganos y potenciar la lucha del cuerpo contra el cáncer, entre otros.

“Sus descubrimientos han sido decisivos para nuestra comprensión de cómo funciona el sistema inmunológico y por qué no todos desarrollamos enfermedades autoinmunes graves”, dijo a los medios Olle Kämpe, presidente del Comité del Nobel.

¿Quiénes son los ganadores del premio Nobel de medicina?

Los científicos estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell y el japonés Shimon Sakaguchi, compartirán el premio en metálico de 11 millones de coronas suecas. Casi 1.2 millones de dólares.

Brunkow, de 64 años, quien trabaja en el Institute for Systems Biology de Seattle, dijo en conferencia de prensa que fue un honor trabajar en la investigación, pero aclaró que "mi carrera en las ciencias ha cambiado bastante desde que se realizó ese trabajo y de hecho ya ni siquiera trabajo en ese campo en particular".

Sakaguchi, de 74 años, es investigador en inmunología en la Universidad de Osaka, dijo a los periodistas que recibir el Nobel "es un honor" y que "espero que este premio sirva como una oportunidad para que este campo se desarrolle aún más (...) en una dirección donde pueda aplicarse en entornos clínicos reales".



