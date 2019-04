Huevo duro + tostada de aguacate + fruta | Reto 28

Preparación

Pon a hervir agua en una olla pequeña (ten cuidado de no llenarla demasiado para que no rebase al hervir) y agrega una pizca de sal.

Añade el huevo con cuidado para que no se rompa.

Reduce la intensidad de la llama y cocina el huevo durante 8-10 minutos (dependiendo de la consistencia que te guste).

Sácalo con cuidado usando un colador.

Enfríalo bajo el chorro de agua helada o sumérgelo en agua con hielo.

Remueve la cáscara y parte el huevo por la mitad.

Lava la fruta fresca y sécala.

Coloca toda la fruta en un tazón y revuélvela.

Tuesta la rebanada de pan y esparce el aguacate por encima.

Sirve en un plato el huevo duro al lado de la tostada de aguacate y aparte el tazón con fruta.